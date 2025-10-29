Driftsamordnare inom fastighet till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Finspång Visa alla fastighetsskötarjobb i Finspång
2025-10-29
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Driftsamordnare för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vill du arbeta i ett engagerat och professionellt team som säkerställer driften av framtidens energilösningar? Fastighetsavdelningen på Siemens Energy Sverige söker nu en erfaren Drifttekniker med intresse för driftsamordning. Hos oss blir du en del av ett mångsidigt team av förvaltare, projektledare, tekniker och servicepersonal som tillsammans skapar optimala anläggningar för våra kunder inom energisektorn. Vårt uppdrag är att förvalta och utveckla våra anläggningar med fokus på långsiktig hållbarhet, effektivitet och säkerhet. Genom nära samarbete och stark servicekultur levererar vi trygg och effektiv drift varje dag.
Din roll Som Drifttekniker/Driftsamordnare kommer du att:
• Leda mindre underhållsprojekt
• Ansvara för fastighetsskötsel och drift
• Lägga beställningar och följa upp arbetsordrar
• Leda dagliga driftrutiner och veckomöten
• Ha löpande kontakt med leverantörer
• Hantera felanmälningar
Din profil Vi tror att du har
• Flera års erfarenhet som drifttekniker eller liknande inom fastighetsbranschen
• Eftergymnasial utbildning inom styr och regler, driftteknik eller motsvarande
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Intresse för att ta nästa steg mot en driftsamordningsroll
Det är meriterande om du
• Har djupa kunskaper inom branschen och teknisk förståelse
• Har erfarenhet av brandsystem
• Är van vid att arbeta med ledningsfrågor och har god datavana
• Ser helheten och bidrar till förbättringar
Personliga egenskaper Vi söker dig som är driven, lösningsorienterad och självgående. Du tar ansvar, visar initiativ och bidrar till teamets gemensamma utveckling. Hos oss står samverkan, ansvar och utveckling i centrum.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare;Petra Meyer Gardelin076-778 15 08petra.meyer-gardelin@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Ersättning
Månadslön Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Petra Meyer Gardelin 076-778 15 08 Jobbnummer
9580140