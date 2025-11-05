Driftsamordare fastighet till Siemens Energy!
Adecco Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping
2025-11-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet som drifttekniker och vill ta nästa steg som driftsamordnare på fastighetsavdelningen hos vår kund? Då kanske detta är något för dig!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Vi söker en drifttekniker med några års erfarenhet inom fastighetsföretag för uppdrag till vår kund. Tillsammans med övriga kollegor i teamet arbetar du för att säkerställa optimal drift och underhåll av fastigheter med ett starkt fokus på hållbarhet och effektivitet. Du kommer att arbeta nära med andra tekniker och fastighetsförvaltare för att säkerställa att fastigheterna fungerar smidigt och effektivt.
Vanliga arbetsuppgifter innebär:
• Ansvara för och utföra underhåll av fastigheter
• Planera driften och leda veckomöten
• Samarbete med fastighetsförvaltare och leverantörer gällande beställningar
• Dokumentera och rapportera tekniska problem och lösningar
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco, tillsättning sker enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har ett intresse för energi och hållbarhet. Som person är du lösningsorienterad, har lätt för att skapa dig en överblick och ser vad som behöver göras. Du kommer ingå i ett team så kommunikation och samarbete är viktigt för att nå uppsatta mål.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta som drifttekniker eller motsvarande inom fastighet.
• Relevant utbildning inom styrreglering, drifttekniker, fastighet eller liknande.
• Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska och svenska.
Det är också meriterande om du har:
• Kunskap om brandsystem
• God data och teknikvana
• Erfarenhet eller stort intresse för en roll inom ledarskap
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna process använder vi oss arbetspsykologiska tester.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Vi på Adecco strävar efter att vara det självklara valet för våra konsulter och visa vägen till de bästa jobben.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Frida Olsson Jobbnummer
9590705