Driftledare Till Restaurangen (food), Ikea Stockholm Gallerian
Ikea Svenska Försäljnings AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Svenska Försäljnings AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Uppsala
eller i hela Sverige
Nu söker IKEA Stockholm Gallerian flera nya Driftledare till vår restaurangfunktion Food. Älskar du att arbeta i team och vill utveckla ditt ledarskap och växa tillsammans med oss? Delar du också IKEAs värderingar och tror på vår vision - att skapa en bättre vardag för de många människorna? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker dig med god självinsikt och som är trygg i att leda dig själv. Du är också nyfiken på att leda, inspirera och coacha andra personer i din omgivning. Som person är du positiv, entusiastisk och vill överträffa våra gästers förväntningar. Du är modig, testar dig gärna fram och vågar ta egna beslut. Du är också lösningsorienterad och gillar att arbeta i en miljö som präglas av ett högt och varierande tempo. Du älskar mötet med andra människor och har lätt för att kommunicera med alla slags människor.
Detta är i grunden en medarbetartjänst och inget personalansvar ingår, utan du kommer att ha ett Driftledaransvar på vissa av dina schemalagda pass då du förväntas leda och fördela den dagliga driften på Food. Detta kan vara första steget på din ledarskapsresa och vi vill att du ska ha som ambition att söka till IKEAs ledarskapsprogram iLead samt ska vilja utvecklas som chef/ledare inom IKEA i framtiden.
På IKEA tror vi att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi rekryterar i första hand utifrån vem du är som person och vilka värderingar som driver dig. Har du dock tidigare ledarskapserfarenhet och/eller har jobbat inom restaurang eller med service på ett eller annat sätt är det ett plus. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift.
Att jobba med oss
På IKEA Stockholm Gallerian är det full fart varje dag och ingen dag är den andra lik. Vi är totalt ca 38 medarbetare på funktionen Food som tar hand om våra hungriga matgäster på bästa sätt. I vårt Swedish Deli serverar vi någonting för alla - frukost, fika, lunch och middag.
Som Driftledare kommer du ansvara för dagens bemanning och förväntas leda och fördela den dagliga driften på Food. Som en av teamet i Driftledargruppen kommer du starta upp och planera dagen, lösa oförutsedda problem, säkerställa att vi arbetar enligt våra rutiner och arbetssätt med mera. I denna tjänst möter du otroligt många människor och du är spindeln i nätet på vår funktion. Du kommer att ha ett tätt samarbete med cheferna på Food och du kommer få arbeta med feedback till dina kollegor. Denna roll kräver att du är ansvarstagande och flexibel då du kommer få ha frihet under ansvar.
När du inte är ansvarig som Driftledare kommer du tillsammans med dina härliga kollegor få arbeta i alla delar av vår restaurangverksamhet. Det handlar om att förbereda både varm och kall mat, kassa, disk och servering. Vi håller alltid rent och snyggt omkring oss, både på våra produktionsytor och kundytor, då matsäkerhet alltid är av högsta prioritet. Hos oss är kundservice också otroligt viktigt och vi vill att våra matgäster får den bästa möjliga upplevelsen.
Om detta arbetsområde
Tjänsterna som Driftledare på Food är tillsvidareanställningar på 32 timmar/veckan (80%) med startdatum i januari/februari eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning vid nyanställning. Arbetspassen är schemalagda vardagar samt varannan helg. Du arbetar dagtid samt ca 2 kvällar i veckan (tidigast starttid 08:30 och senaste sluttid 20:30).
Vi erbjuder fast månadslön enligt avtal samt med ett ansvarstillägg. Utöver din månadslön får du även OB-tillägg, och OB-tillägget vi erbjuder är ett av restaurangbranschens bästa, så jobbar du till exempel på lördagar efter kl 12:00, hela söndagar och röda dagar får du 100% OB-ersättning.
På IKEA har vi också förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag samt bonusprogram för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på. När du växer, växer också IKEA!
Ansök nu!
Ansök via vår hemsida www.ikea.se/jobb
med CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev utan du kommer istället att få svara på några frågor. Går din ansökan vidare kommer du få genomföra en videopresentation. Håll utkik i mailen efter din inbjudan (även skräpkorgen). Efter videopresentation blir din ansökan utvärderad om du går vidare till en personlig intervju.
Har du några frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Sofia Gustafsson, sofia.gustafsson@ingka.ikea.com
Har du frågor kring rekrytering- eller ansökningsprocessen kontakta rekryterare Sophia Rosander, sophia.rosander@ingka.ikea.com
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är söndag 28 december. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
(org.nr 556074-7569)
Hamngatan 37 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Ikea Stockholm Gallerian Jobbnummer
9635954