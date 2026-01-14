Driftledare/Team Lead till södra Stockholm
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-01-14
Vill du ha möjlighet att bidra till företagets utveckling samtidigt som du utvecklar dig själv till en bättre ledare? Vill du öka trivseln samtidigt som du ökar engagemanget i din grupp och bidra till vårt gemensamma mål att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser? Då är du den vi söker!
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit Tech (tidigare H2M) arbetar ca 230 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Tjänsten innefattar bland annat följande arbetsuppgifter:
* Ansvara och driva entreprenader mot uppsatta mål
* Administrativt arbete kopplat till entreprenader
* Säkerställa att leveransen sker enligt avtal
* Säkerställa att CBRE:s rutiner följs
* Arbetsleda en grupp om ca 6-8 personer
Du kommer stundtals behöva stötta verksamheten i det operativa arbetet
Vem är du?
Du har:
* Eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik, fastighetsingenjör alternativ fastighetsförvaltare eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet
* Minst 5 års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
* Minst 3 års erfarenhet av arbetsledning
* Tidigare arbetat i programmet facilitate Publiceringsdatum2026-01-14Dina personliga egenskaper
Som driftledare har du god förmåga att skapa engagemang, bygga förtroende och kommunicera samt skapa bra samarbeten med personal, beställare och underentreprenörer. Då vi är en liten grupp är det viktig att du har ett eget driv och triggas av att planera ditt arbete och att du gillar att dela med dig av din kunskap till andra i ditt team.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning.
Vid frågor angående tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Reza Hosaini
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
