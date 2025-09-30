Driftledare mode till Myrornas varuförsörjning i Stockholm
Frälsningsarmén / Lagerjobb / Botkyrka Visa alla lagerjobb i Botkyrka
2025-09-30
Är du en modekunnig, flexibel person som gillar att inspirera dina kollegor? Se hit! Vi söker en driftledare till vår modeavdelning som vill leda och arbeta operativt i en dynamisk lagerverksamhet, där du tillsammans med teamet säkerställer att våra butiker och webbshop får varor av hög kvalitet.
Myrornas varuförsörjning ser till att butiker och webbshop förses med varor av hög kvalité och modegrad genom sortering och värdering av inkomna gåvor. I rollen kommer du att ta hand om inkomna gåvor och säkerställa att våra försäljningskanaler förses med varor av just hög kvalitet och säljbarhet. Du kommer att sortera, värdera och prissätta varor samt göra dem redo för leverans. Som driftledare kommer du dessutom att:
* Ansvara på en operativ nivå för att arbetsflödet inom ansvarsområdet organiseras på bästa sätt och se till att rätt insatser görs för att uppnå satta KPI/dagsmål.
* Löpande vidta och föreslå åtgärder vid avvikelser.
* Samarbeta tätt med övriga driftledare för gemensam målsättning.
* Ansvara för att genomföra introduktion av nyanställda.
Är du den vi söker?
För att trivas i rollen har du såklart ett intresse för sortimentet och gillar att ha ansvaret på en operativ nivå för att arbetsflödet på enheten organiserats på bästa sätt. Du ser också till så att rätt insatser görs för att uppnå satta KPI:er/dagsmål löpande under dagen och arbetar ute i produktion på de områden där det behövs. God digital kompetens är ett krav. Har du vana att arbeta på lager och har truckkort är det meriterande.
Som person är du effektiv, gillar ett högt arbetstempo och har förmåga att verka för helheten utifrån uppsatta mål. Du behöver ha en god fysik då arbetet stundtals innebär lyft. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och med din positiva attityd finns det inget problem som inte går att lösa. Du är lyhörd, flexibel och tar initiativ till förbättringar samt arbetar löpande med förebyggande och korrigerande åtgärder vid avvikelser.
Du behärskar det svenska språket väl då du kommer att instruera personer som gör arbetspraktik på enheten samt ansvara för att genomföra introduktion av nyanställda enligt fastställd introduktionsplan.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Myrorna har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag samt rabatterad premie på gruppförsäkring.
Enheten består av en personalgrupp på 50 anställda och ett antal praktikanter som är sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Tjänsten är en tillsvidareanställning 100%, provanställning tillämpas.
Start omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
Information om tjänsten lämnas av avdelningschef Mode, Kadir.Kaarto@myrorna.se
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Myrornas rekryteringssystem Recruto.
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör, som sedan 125 år tillbaka verkar för en mer hållbar värld. Läs mer på myrorna.se Ersättning
