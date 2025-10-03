Driftledare måltidsverksamhet - med fokus på ledarskap och kvalitet
2025-10-03
Hörby kommun ett jobb med mening, i hjärtat av Skåne.
I Hörby är det nära till både naturen och människorna. Här bor drygt 15 000 personer och vi som jobbar i kommunen brinner för att göra vardagen lite enklare, tryggare och trivsammare för dem alla.
Oavsett om du jobbar i omsorgen, fixar grönytorna eller får tekniken att fungera så handlar det om att göra skillnad. Här är det lätt att känna sig hemma, både i byn och i gänget på jobbet. Och, det är lätt att ta sig hit från exempelvis Lund, Malmö och Kristianstad.
Vi jobbar målmedvetet på att vara en arbetsplats där du vill stanna för att du trivs, får chansen att växa och vet att din insats betyder något. Det ska kännas bra att gå till jobbet, helt enkelt.
Om enheten
Vi på Måltidsenheten har ett fantastiskt uppdrag; att varje dag skapa näringsrika, hållbara och smakfulla måltider för Hörby kommuns barn, elever och äldre.
Vi producerar upp till 3500 luncher dagligen med stolthet och omtanke.
Våra kök är en blandning av tillagnings- och mottagningskök, välutrustade för att erbjuda kreativa och varierade menyer.
Vi arbetar enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och brinner för att minska matsvinn och utveckla miljövänliga arbetssätt.
Som medarbetare hos oss får du:
• Friskvårdsbidrag och personalförmåner via Benifex
• Trygghetsförsäkringar och kollektivavtal
• Arbetstider som möjliggör balans mellan arbete och privatliv
• Ett av Sveriges viktigaste jobb mat för dagen åt barn och äldre i vår kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och fördela det dagliga arbetet i samråd med enhetschef
• Planera och samverka med den andra driftledaren
• Ansvara för bemanning och resursfördelning
• Arbeta med kostberäkning, näringsvärde och menyplanering
• Säkerställa kvalitet och följa upp avtal inom verksamhetsområdet
• Driva förbättringsarbete, bl.a. inom miljö och matsvinn
• Följa upp egenkontroll och arbeta systematiskt med arbetsmiljö
• Bygga goda relationer med matgäster, kunder och samarbetspartnersKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad inom restaurang och livsmedel, eller har annan likvärdig kompetens
• Har dokumenterad ledarerfarenhet och god vana att leda processer
• Är trygg i din yrkesroll, prestigelös och flexibel
• Har goda kunskaper i Office-paketet (Excel, Word, PowerPoint)
• Har erfarenhet av kostdataprogram, gärna Hantera och Mashie
• Har förståelse för arbetsmiljökrav inom måltidsverksamhet
• Har B-körkort och tillgång till egen bil
Du är en person som skapar trygghet och arbetsro. Du leder genom att lyssna, ge rätt förutsättningar och vara ett stöd snarare än kontrollant. Du lär dig snabbt nya system, är pedagogisk, serviceinriktad och agerar som en förebild i verksamheten. Du värnar om teamets gemenskap, ser till att framgångar firas och förmedlar stolthet för vårt viktiga uppdrag.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun
Enhetschef
