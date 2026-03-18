Driftlaborant till Orkla Foods i Kungshamn
Orkla Foods Sverige AB / Laborantjobb / Sotenäs Visa alla laborantjobb i Sotenäs
2026-03-18
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orkla Foods Sverige AB i Sotenäs
, Uddevalla
, Kumla
, Örebro
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Är du en noggrann och analytisk person som gillar att arbeta med kvalitet och livsmedelssäkerhet? Då kan du vara personen vi söker! Nu söker vi på Orkla Foods i Kungshamn en driftlaborant som vill vara en del av vårt engagerade team på kvalitetsavdelningen och bidra till att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som driftlaborant på Orkla Foods i Kungshamn får du möjligheten att arbeta med marknadsledande produkter i en dynamisk miljö. Här kombineras den lilla organisationens flexibilitet och helhetsansvar med den stora organisationens resurser.
I rollen kommer du att:
* Utföra olika typer av analyser
* Registrera, bedöma och följa upp mätresultat
* Frisläppa produkter
* Registrera avvikelser och bidra till rotorsaksanalyser
* Svara på och följa upp reklamationer
* Utföra hygienprovtagningar i produktionen samt leda hygienmöten
* Delta aktivt i HACCP-teamen
Skicka prover till externa laboratorier
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är analytisk, metodisk och kvalitetsmedveten. Du trivs i ett högt tempo och är flexibel i ditt arbetssätt. Eftersom du kommer att samarbeta med många olika delar av organisationen, är det viktigt att du har god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad.
Vi ser också att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom livsmedel, mikrobiologi eller annat relevant område
* Erfarenhet av laboratoriearbete och/eller arbete inom livsmedelsindustrin
* God datorvana
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Din inställning och dina värderingar går hand i hand med våra: du är modig, inspirerande och pålitlig!
OM ORKLA FOODS I KUNGSHAMN
I det vackra Kungshamn tillagar vi våra sjömatprodukter med stolthet och precision. Här finns ett tjugotal produktionslinjer där vi producerar kaviar, sill, matjessill, ansjovis, pastejer, stuvningar, fiskbullar och makrillprodukter för olika marknader. Vår råvarucentral, även kallad "bergrummet", är en unik anläggning insprängd i det bohuslänska urberget. Här lagras och mognar råvaror såsom rom och sill i upp till 100 000 tunnor, vilket bidrar till den höga kvaliteten på våra produkter. På anläggningen arbetar cirka 250 personer med att tillaga livsmedel under välkända varumärken som Abba, Kalles Kaviar, Grebbestads, Svennes och Ejderns. Sedan 2016 är all elenergi vi använder förnybar, något vi är mycket stolta över!
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att leverera högkvalitativa livsmedel till svenska folket? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13647-44045419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
Nadine Tehyrell +46 761019714 Jobbnummer
9805124