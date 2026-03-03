Driftkoordinatorer sökes på heltid till Uppland
Nu söker vi 3 driftkoordinatorer till vår kund i Uppland. Det finns möjlighet att arbeta både dag, kväll och helg. Känner du igen dig i beskrivningen nedan? Tveka inte på att skicka in din ansökan idag!
Om rollen I rollen som Driftkoordinator blir du en central del av kundens logistikverksamhet. Du har helhetsansvar för att kundens produktionsflöden fungerar smidigt och att varje order rör sig korrekt genom kundens system och automationslösningar. Det är en dynamisk och operativ tjänst där du tillbringar större delen av tiden ute i produktionen, nära verksamheten.
Du samarbetar tätt med teamen i det operativa arbetet samt med andra funktioner inom organisationen, exempelvis kundservice och teknik. Rollen innebär inget formellt personalansvar, men du har en ledande funktion där du vägleder och stöttar ansvariga chefer i det dagliga arbetet.
Ditt uppdrag är att planera och optimera produktionen, säkerställa rätt resursfördelning samt snabbt identifiera och hantera eventuella hinder. Du arbetar aktivt för att kundens leveransmål uppnås och bidrar till att utveckla och effektivisera kundens processer.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Planera produktionen och fördela resurser för att skapa ett effektivt och stabilt flöde
Övervaka och arbeta i system som Lima, Wamas och Lighthouse, samt agera vid avvikelser
Ge operativt stöd i orderhantering och säkerställa att leveranser når kund enligt plan
Hantera och lösa produktionsrelaterade problem, både inom mjukvara och hårdvara, i samarbete med IT- och serviceteam
Driva och stötta arbetet mot uppsatta produktionsmål
Följa upp förbättringsinitiativ och säkerställa att de genomförs fullt ut
Täcka upp i olika ledande funktioner vid behov
Ge återkoppling till utvecklingsteam samt rapportera och dokumentera avvikelser
Om dig Vi söker nu dig som:
Har god vana av att arbeta i system, gärna Lima, Wamas, Autostore eller liknande
Har förståelse för logistikkedjan - från plock och pack till spedition
Är kommunikativ och trygg i att både ge och ta konstruktiv feedback
Trivs i en operativ miljö där tempot är högt och besluten behöver fattas snabbt
Övrigt Uppdraget startar omgående och pågår i minst sex månader framåt, med goda möjligheter till övertagande från kund. Inget hybridarbete erbjuds. Vi ser gärna att du har egen bil för att smidigt kunna ta dig till arbetet även på obekväma tider.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!
