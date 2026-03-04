Driftkoordinator sökes omgående till kund i Morgongåva
2026-03-04
Vi söker nu totalt 3 stycken Driftkoordinatorer. 1 dag, 1 kväll och 1 helg.
Dag: Måndag - torsdag 06:30-16:00 Fredag 06:30-15:00
Kväll: Måndag & onsdag - 14:00-00:00 Tisdag & torsdag - 15:00-00:00 Fredag - 13:00-21:30
Helg: Lördag & söndag - 06:30-18:30 Måndag & tisdag - 06:30-16:00
Om rollen Som Driftkoordinator blir du navet i vårt logistikmaskineri. Du kommer att ha överblick över våra produktionsflöden och säkerställa att varje order går som den ska genom våra system och automationslösningar. Det är en fartfylld och lösningsorienterad roll där kommer spendera mestadels av din tid nära produktionen på golvet och du jobbar nära våra team i Morgongåva och andra delar av Apotea, som Rx, kundservice och teknikteamet. I tjänsten har du inte något personalansvar men du leder däremot chefer.
Ditt fokus ligger på att planera produktionen, fördela resurser, identifiera och lösa problem - och se till att vi håller våra deadlines. Du är också med och driver förbättringar för att göra våra flöden ännu smartare och effektivare. Plats: Morgongåva, inget hybridarbete erbjuds Rapporterar till: Logistikchef Start: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Dina arbetsuppgifter
Produktionsplanering och resursfördelning för att maximera flödet
Monitorera våra system (Lima, Wamas, Lighthouse m.fl.) och agera snabbt vid avvikelser
Vara operativt stöd vid orderhantering och säkerställa leverans till kund
Lösa produktionsutmaningar i både mjukvara och hårdvara, i nära samarbete med IT och serviceteam
Leda och stötta personalen mot våra produktionsmål
Följa upp och säkerställa att förbättringsprojekt håller hela vägen i mål
Fungera som backup i olika ledningsfunktioner vid behov
Ge konstruktiv feedback till utvecklingsteam och rapportera avvikelser
Vi tror att du har:
God systemvana, gärna från Lima, Wamas, Autostore eller liknande
Bra koll på logistiska flöden - från plocklista till spedition
Stark social förmåga - du trivs med att både ge och ta emot feedback
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211)
753 21 UPPSALA
