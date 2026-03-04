Driftkoordinator sökes omgående till kund i Morgongåva

Vi söker nu totalt 3 stycken Driftkoordinatorer. 1 dag, 1 kväll och 1 helg.
Dag: Måndag - torsdag 06:30-16:00 Fredag 06:30-15:00
Kväll: Måndag & onsdag - 14:00-00:00 Tisdag & torsdag - 15:00-00:00 Fredag - 13:00-21:30
Helg: Lördag & söndag - 06:30-18:30 Måndag & tisdag - 06:30-16:00

Om rollen Som Driftkoordinator blir du navet i vårt logistikmaskineri. Du kommer att ha överblick över våra produktionsflöden och säkerställa att varje order går som den ska genom våra system och automationslösningar. Det är en fartfylld och lösningsorienterad roll där kommer spendera mestadels av din tid nära produktionen på golvet och du jobbar nära våra team i Morgongåva och andra delar av Apotea, som Rx, kundservice och teknikteamet. I tjänsten har du inte något personalansvar men du leder däremot chefer.
Ditt fokus ligger på att planera produktionen, fördela resurser, identifiera och lösa problem - och se till att vi håller våra deadlines. Du är också med och driver förbättringar för att göra våra flöden ännu smartare och effektivare. Plats: Morgongåva, inget hybridarbete erbjuds Rapporterar till: Logistikchef Start: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Dina arbetsuppgifter

Produktionsplanering och resursfördelning för att maximera flödet

Monitorera våra system (Lima, Wamas, Lighthouse m.fl.) och agera snabbt vid avvikelser

Vara operativt stöd vid orderhantering och säkerställa leverans till kund

Lösa produktionsutmaningar i både mjukvara och hårdvara, i nära samarbete med IT och serviceteam

Leda och stötta personalen mot våra produktionsmål

Följa upp och säkerställa att förbättringsprojekt håller hela vägen i mål

Fungera som backup i olika ledningsfunktioner vid behov

Ge konstruktiv feedback till utvecklingsteam och rapportera avvikelser

Vi tror att du har:

God systemvana, gärna från Lima, Wamas, Autostore eller liknande

Bra koll på logistiska flöden - från plocklista till spedition

Stark social förmåga - du trivs med att både ge och ta emot feedback

