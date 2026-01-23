Driftkoordinator - verksamhetsnära stöd till registraturen
Regeringskansliet / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Regeringskansliets enhet för Informationsförvaltning, Förvaltningsavdelningen
Är du en samhällsintresserad person med höga krav på noggrannhet och effektivitet? Har du erfarenhet som registrator inom offentlig sektor och vill ta nästa steg med bredare ansvar för drift, planering och utveckling? Då kan rollen som driftkoordinator vara något för dig.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringskansliets enhet för Informationsförvaltning ansvarar bland annat för den gemensamma registratorsverksamheten för samtliga departement. Verksamheten är organiserad i flera registratorskontor som arbetar nära departementen för att säkerställa en rättssäker, effektiv och enhetlig hantering av ärenden och handlingar. I detta samspel utgör driftkoordinatorn ett centralt stöd i den dagliga styrningen och kvalitetssäkringen av arbetet.
Arbetet som driftkoordinator innebär att du stöttar sektionschef och registratorer i den dagliga verksamheten. Du följer dagligen upp arbetsmängden på registratorskontoren och omfördelar resurser vid behov, ansvarar för schemaläggning och planering, prioriterar arbetsuppgifter, löser vakanser och hanterar frånvaro under dagen. Du rapporterar regelbundet driftstatus till sektionschefen och fungerar som ett operativt stöd vid arbetstoppar.
Som driftkoordinator hanterar du självständigt operativa frågor och problemlösning, till exempel att reda ut otydliga eller komplexa ärenden. Du ger vid behov stöd i registratorernas kontakter med departementen. I ditt ansvar ingår också introduktion av nyanställda. Du ansvarar för utbildningsinsatser och samordnar, deltar i och stöttar registratorerna i utbildningar både internt och riktade mot departementen.
Du stöttar registratorerna i arkiv- och diarieföringsfrågor. Du uppmärksammar utvecklings- och effektiviseringsbehov i arbetssätt och rutiner, tar fram och uppdaterar rutiner vid behov och kan driva eller leda verksamhetsutvecklingsuppdrag och projekt inom sakområdet. Du stöttar chefen i den löpande uppföljningen av medarbetares arbete genom att ta fram statistik och underlag för kvalitetskontroller av leveranser.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-01-23Bakgrund
Vi söker dig som har till tjänsten relevant högskoleexamen t. ex. inom arkivvetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Om du har relevant yrkeserfarenhet kan det motsvara utbildningen. Du behöver även ha aktuell erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig sektor, erfarenhet av att hålla utbildningar samt erfarenhet av att ta fram, implementera och förvalta rutiner och processer. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med sekretessklassificerad information och har kunskaper i regelverket kring offentlighet och sekretess. Du har mycket god datorvana och behärskar Officepaketet.
Det är meriterande med erfarenhet av Regeringskansliets verksamhet, erfarenhet av schemaläggning och erfarenhet av att arbetsleda andra.
Dina egenskaper
För tjänsten är det viktigt med god prioriteringsförmåga, högt säkerhetstänk och en förmåga att se helheter. Rollen kräver även att du har en god samarbetsförmåga, är en god relationsbyggare samt har lätt för att se förbättringspotential. För att trivas i rollen är du även serviceinriktad, pedagogisk och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Tillträde efter överenskommelse.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Sebastian Florin som är sektionschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Peter Backéus för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 20213 februari, 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9701283