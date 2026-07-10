Driftingenjör Energi & Fastighetsdrift - Scandic Hotels Stockholm
Performiq AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-10
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Scandic Hotels är Nordens ledande hotellkedja med ett starkt fokus på hållbarhet, energieffektivisering och smart fastighetsdrift. Nu söker vi en Driftingenjör som vill ta ett helhetsansvar för att optimera energiförbrukningen på våra hotell i Stockholmsområdet.
I rollen arbetar du strategiskt och operativt med 28 hotell i Stockholm, där varje fastighet har sina egna tekniska förutsättningar, avtal och energibehov. Du utgår från det hotell som ligger närmast din bostad men kommer att röra dig mellan våra hotell för att analysera, följa upp och utveckla driften.
Det här är en nyckelroll där ditt arbete direkt påverkar både hotellens ekonomi och Scandics hållbarhetsarbete.
Om rollen:
Som Driftingenjör ansvarar du för att säkerställa en energieffektiv och välfungerande teknisk drift på våra hotell. Du arbetar nära hotellets lokala tekniker, fastighetsägare och externa servicepartners.
Du kommer inte själv att utföra det löpande underhållet eller reparationerna, men fungerar som teknisk specialist, rådgivare och bollplank till de lokala driftorganisationerna. Rollen innebär även att du vid behov kan behöva utföra praktiskt arbete på plats på hotellen, exempelvis skruva, justera eller felsöka utrustning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Analysera energiförbrukning och identifiera förbättrings- och besparingsmöjligheter
• Optimera ventilation, värme och kylsystem för bästa möjliga driftsekonomi och gästkomfort
• Arbeta med styr- och övervakningssystem för att säkerställa effektiv drift
• Felsöka och åtgärda tekniska driftavvikelser
• Säkerställa att hotellens ronderingsrutiner och driftprocesser fungerar enligt uppsatta standarder
• Planera och följa upp förebyggande underhåll tillsammans med hotellens tekniker
• Samordna och följa upp externa entreprenörer och serviceleverantörer
• Säkerställa efterlevnad av myndighetskrav, säkerhetsföreskrifter och besiktningar
• Vara tekniskt expertstöd vid renoverings- och investeringsprojekt
• Bidra till utvecklingen av Scandics långsiktiga energi- och hållbarhetsarbete
Personprofil
För att passa i tjänsten tror vi att du har arbetat med energieffektivisering inom hotell eller kommersiella fastigheter.
Vi söker dig som kombinerar tekniskt kunnande med ett analytiskt arbetssätt. Du tycker om att förstå hur olika system samverkar och drivs av att hitta förbättringar som ger mätbara resultat.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har erfarenhet av fastighetsdrift, energioptimering eller tekniska installationssystem
• Har god förståelse för HVAC-system (ventilation, värme och kyla)
• Har erfarenhet av styr- och reglersystem
• Är van att analysera data och omsätta insikter till konkreta åtgärder
• Är självgående och trivs med ett stort eget ansvar
• Har lätt för att skapa förtroende och samarbeta med både tekniker, entreprenörer och fastighetsägare
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
Scandic har riktigt bra förmåner så som förmånsbeskattad frukost och lunch varje dag, gratis tillgång till gym på hotellet, fina rabatter när du bokar hotell – både för dig själv men även för dina nära och kära, och flera andra förmåner.Publiceringsdatum2026-07-10Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Arbetstid: 8 – 16:30, flextid
Plats: Du utgår från ett Scandic-hotell nära din bostad, men en stor del av arbetet sker ute på våra 28 hotell i Storstockholm.
PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på nr. 072-157 27 76. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansvarig rekryterare är på semester och urval startar den 10 augusti.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Scandic Hotels Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9999816