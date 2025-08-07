Driftig Supervisor till städning av allmänna ytor sökes till Quality Hotel
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
Göteborgs fräckaste hotell, beläget i Eriksberg, med älven som närmsta granne, behöver förstärkning! Hotellet med sina 259 rum, teatersalong och 3000 kvm stora eventhall är helt unikt i sin hundraåriga historia och karaktär.
Precis som våra gäster älskar vi på Quality HotelTM 11 & Eriksbergshallen ett skinande rent hotell. Rena golv, dammfria lister och den underbara finishen som får det att kännas bra för våra gäster när de checkar in hos oss. Nu söker vi en kollega som tar ansvar för städning av våra allmänna ytor, förråd, korridorer, gymmet, konferensrum eller andra tilldelade områden på hotellet och Eriksbergshallen. Vi söker någon som delar vår passion för ordning och reda. Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Som supervisor på lokal varierar dina arbetsuppgifter, du städar allmänna ytor (och ibland rum vid behov) den största delen av din arbetstid. Vid behov är du stjärnan som ser till att teamet får sina tilldelade uppgifter, städlistor för dagen eller andra uppgifter som tilldelats av din Housekeeping Manager.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Du tillsammans med kollegorna göra så att våra gäster känner sig som hemma
• Hela hotellet blir din arbetsplats, rum, badrum, gemensamma utrymmen, förråd och korridorer
Låter detta som du?
• Du ser detaljer som ingen annan gör och är noggrann
• Du trivs med ett högt tempo
• Du gillar ordning och reda
• Erfarenhet inom hotellbranschen är ett plus.
• Du fullkomligt älskar att hejja på alla gäster och kollegor du möter
• Du talar svenska eller engelska i tal och skrift.
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
• Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
• Fyra gratis hotellnätter varje år.
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
• Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi söker någon som kan börja snarast.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader och vi har kollektivavtal med HRF. Ersättning
