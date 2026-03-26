Driftig redovisningskonsult till Luleå eller Kiruna!
Har du erfarenhet av redovisning och bokslut? Motiveras du av att stötta och utveckla kunder för att stärka deras lönsamhet? Vill du arbeta i en platt organisation med korta beslutsvägar där du får möjlighet att utveckla ditt arbetssätt tillsammans med ett engagerat och dynamiskt team? Då kan det vara just dig vi söker!Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Företagsbyrån i Luleå är en del av ECIT och arbetar med outsourcing av ekonomi-, löne- och affärssystemstjänster. Nu söker vi en driven och engagerad redovisningskonsult till Luleå eller Kiruna. Trots att vi växer och blir fler är vi fortfarande ett familjärt bolag med hög kompetens och ett starkt samarbete mellan medarbetarna.
I rollen som redovisningskonsult stöttar du våra kunder i olika redovisningsrelaterade frågor, vilket innebär att du behöver ha god förståelse för deras verksamhet och kunna arbeta utifrån deras behov. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta löpande redovisning, momsredovisning samt förberedande- och avslutande bokslutsarbete. Arbetet är omväxlande, ansvarsfullt, självständigt och utvecklande, och du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du rapporterar till kontorschefen.
Hos oss arbetar du tätt tillsammans med kollegor där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du bidrar med din expertis samtidigt som du får möjlighet att utvecklas genom dina kollegors erfarenheter. Vi erbjuder en engagerad, hjälpsam och stimulerande arbetsmiljö där utveckling och lärande står i fokus.Kvalifikationer
Minst gymnasieexamen inom ekonomi men meriterande om du har ekonomisk examen från YH-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
Minst 3-5 års erfarenhet av självständigt redovisningsarbete och bokslut.
Vana av arbete på redovisningsbyrå/revisionsbyrå.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God datakunskap och att ha arbetat med Wolters Kluvers program eller Fortnox samt en vana av att jobbat med lön är meriterande. Har du arbetat med deklarationer och har kunskap om moms och skatter ses detta som ett plus.Dina personliga egenskaper
För att lyckas som redovisningskonsult tror vi att du är stresstålig, självständig och har en stark leveransförmåga. Du trivs med att arbeta i ett engagerat team där vi tillsammans strävar efter att ge våra kunder bästa möjliga resultat. Eftersom rollen innebär mycket kundkontakt ser vi gärna att du har god kommunikativ förmåga, ett professionellt och trevligt bemötande samt ett serviceinriktat arbetssätt
Vi ser också att du är lösningsorienterad och motiveras av utveckling. Med rätt inställning och ambition finns stora möjligheter att växa och utvecklas hos oss.
Vad kan Företagsbyrån erbjuda dig?
Vi erbjuder en social och trivsam arbetsmiljö där du får eget ansvar kombinerat med möjligheten att utveckla ditt arbetssätt. Vi arbetar i en platt organisation med korta beslutsvägar, vilket innebär att du får nära stöd av kollegor både i Luleå och på våra övriga kontor runt om i Sverige.
Du blir även en del av den internationella koncernen ECIT, som är i ständig utveckling. ECIT finns i 11 länder och har totalt omkring 3 000 anställda. I Sverige är vi cirka 650 medarbetare fördelade på 20 orter.
Vi har en tydlig personalpolicy baserad på vår gemensamma värdegrund, vilket ger alla medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sitt arbete. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mot alla former av diskriminering.
Har vi väckt ditt intresse av att jobba som redovisningskonsult på Företagsbyrån i Luleå? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan. Vi går löpande igenom ansökningarna för att kunna ge dig svar inom rimlig tid.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Som anställd erhåller du fina förmåner såsom sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och gratis parkering.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Om Företagsbyrån i Luleå
Företagsbyrån i Luleå har bedrivit sin verksamhet sedan juni 1996. Bolaget grundades av Thomas Persson, som även idag är delägare och VD. Företaget har innehaft AAA i kreditrating sedan 2003, vilket visar på en stabil och ansvarsfull ekonomi.
Vårt mål är att erbjuda konkurrenskraftig och kompetent rådgivning som bidrar till långsiktig volym- och lönsamhetstillväxt för våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och har en flexibel, lyhörd och lösningsorienterad inställning inför nya krav och möjligheter. Att skapa nöjda kunder är en självklarhet för oss.
Vi använder moderna och effektiva verktyg i vårt arbete, exempelvis internetbaserade redovisningsprogram, bärbara datorer och digitala scanningslösningar. Genom smarta system och digitala arbetssätt skapar vi både kvalitet och effektivitet för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410)
Varvsgatan 47 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Företagsbyrån i Luleå Jobbnummer
9821415