Driftig och glad sommarpersonal sökes till Kvarngården i Torp

Vero Produkter AB / Servitörsjobb / Borgholm
2026-01-04


Nu är det snart sommar igen och behovet av driftig och pålitlig sommarpersonal närmar sig fort!
Vi söker främst servispersonal men även kock/ köksbiträde samt frukostvärd. Viss behov i städet förekommer så bra om du gillar ha snyggt och rent!
Vi söker personal från midsommar och en bit in i augusti.
Vi kan erbjuda ett väldigt primitivt boende så vill du ha lyx så är det fördel om du har något annat, helt ärlig information :).
Vi finns i Byxelkrok och ser fram emot din ansökan! Den ska innehålla namn, ålder, kort personligt brev samt cv och kontaktuppgifter.
Ansökan endast via mail!
Mvh
Kvarngården

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: bokning@kvarngarden.eu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sommar".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vero Produkter AB (org.nr 556504-1273)
Byxelkoroksvägen 49B (visa karta)
387 75  BYXELKROK

Jobbnummer
9668357

