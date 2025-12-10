Driftig Löneadministratör till personalintensivt företag
I över 100 år har Irisgruppen arbetat med individens utveckling. Genom att skapa de bästa förutsättningarna för människor att nå sin fulla potential bidrar vi till ett bättre och ett mer inkluderande samhälle, med minskad arbetslöshet och utanförskap. Inom Irisgruppen finns bolagen Iris Hadar, Medlearn och Iriskraft som med sina olika affärsområden har ett brett utbud inom funktionsstödjande tjänster, matchning, vuxenutbildning på grund och gymnasienivå, yrkesutbildning på gymnasial nivå och yrkeshögskola.Irisgruppen samarbetar över bolagsgränserna för att utbyta erfarenheter och dela kunskap. Vi möter den ständigt föränderliga arbetsmarknaden genom att erbjuda kvalitativ utbildning och tjänster som ger långsiktigt hållbara lösningar. Irisgruppen har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 500 anställda på 40 orter runtom i Sverige. Läs mer på iris.se, medlearn.se och irisgruppen.se.
Till vårt kontor i Liljeholmen söker vi nu en driftig löneadministratör. Vi erbjuder en mångsidig och spännande tjänst i en utbildningskoncern med högt utvecklingstempo och stark värdegrund. Varje månad betalar vi ut ca 500 löner.
I rollen som Löneadministratör i Irisgruppen kommer du att hantera och sköta det löpande lönearbetet samt övrig HR administration. Irisgruppen består av tre företag, Iris Hadar, Medlearn och Iriskraften. Du ingår i den centrala ekonomiavdelningen med placering på kontoret i Liljeholmen
Arbetsinnehållet är månatliga lönekörningar och inkluderande samtliga förekommande uppgifter i HR administration och lönehantering såsom tidrapportering, löneutbetalningar, lönejusteringar, lönerevisioner, anställningsintyg, rapportering samt support i lönerelaterade frågor till anställda och chefer.
Din erfarenhet och egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av löneadministration, har en god analytisk förmåga, är lösningsorienterad och strukturerad och som trivs med att ha ett helhetsperspektiv på hela löneprocessen. Du är behjälplig och konsultativ gentemot chefer och anställda vid löne-/HR-relaterade frågeställningar. Du ser möjligheter och driver utveckling för att förbättra våra processer. Kravprofil för detta jobb
• Eftergymnasial utbildning inom lön/lönehantering eller motsvarande relevant utbildning
• Minst ett års arbetslivserfarenhet inom löneadministration
• Mycket goda kunskaper i MS Office
Meriterande
• Erfarenhet från lönesystemet Agda PS
• Tidigare erfarenhet av kollektivavtalen Tjänstemannaavtalet Unionen & Akademikerförbunden och Friskoleavtalet
• Erfarenhet/utbildning inom bokföring/redovisning
Erbjudande
Vi erbjuder dig en mångsidig och trevlig arbetsplats där du ges goda möjligheter att vara delaktig i utvecklings och påverkansarbete inom löneprocessen och ekonomiavdelningen. Arbetet kan delvis utföras på distans. Vi erbjuder goda kompetensutvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag och personalstöd. Vi som arbetsgivare värnar en god arbetsplats där vi vill att alla ska känna arbetsglädje.
Tillträde och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde snarast.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt
Frågor besvaras via e-post av CFO Annika Malmqvist. annika.malmqvist@irisgruppen.se
