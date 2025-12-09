Driftchef Vattenverk, var med och säkra framtidens dricksvatten i Alingsås
2025-12-09
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vill du spela en nyckelroll i att säkerställa ett tryggt och hållbart dricksvatten för tusentals invånare? Som Driftchef för vattenverken i Alingsås får du ett stimulerande och meningsfullt uppdrag där du leder både människor och teknik i en samhällsviktig verksamhet. Du blir en central del av vår ledningsgrupp och driver utvecklingen framåt med ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap.
Som chef i Alingsås kommun är du aldrig ensam. Du kommer att jobba nära din enhetschefskollega för reningsverket på skolan och ingå i en ledningsgrupp som träffas varannan vecka. Förutom stöttande chefskollegor finns olika stödfunktioner såsom bland annat HR, ekonomicontroller, samordnare och administratörer.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Vara en del av en mycket kompetent ledningsgrupp
• Chefsutbildningar bl. a UGL, Utvecklande ledarskap (UL), Indirekt ledarskap
(IL) och chefsdagar med alla chefer
• Mycket frihet under eget ansvar
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 och 50 år
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Flextid
Varmt välkommen med din ansökan!
Som Driftchef för vattenverk ansvarar du för driften av våra vattenverk, vattentorn och tryckstegringsstationer. Du leder ett team på fyra drifttekniker och säkerställer att verksamheten fungerar effektivt, säkert och i enlighet med gällande lagar, styrdokument och hållbarhetsmål.
Du blir en viktig partner till Enhetschefen för vattenverk och reningsverk och stöttar i budgetarbete, uppföljning och prognoser för din del av verksamheten. I rollen ingår även nära samarbete med Driftchef för reningsverken och du representerar tillsammans med VA-kollegor Alingsås kommun i Göteborgsregionens VA-driftnätverk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för drift och utveckling av vattenverken samt tillhörande anläggningar (vattenverk, vattentorn och tryckstegringsstationer).
• Leda, stötta och utveckla driftteknikerna i det dagliga arbetet med ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap.
• Planera, styra och fördela arbetsuppgifter med fokus på säker, stabil och effektiv drift.
• Ingå i vatten- och reningsverksenhetens ledningsgrupp och bidra till enhetens strategiska utveckling.
• Stödja Enhetschefen i budgetarbete, uppföljning och prognoser samt säkerställa att din del av verksamheten håller budget.
• Genomföra inköp, avtalstecknande och fakturagranskning enligt delegation och gällande avtal.
• Utföra enklare upphandlingar och samverka med Upphandlingsenheten vid större upphandlingar.
• Säkerställa att verksamheten har aktuella driftinstruktioner, funktionsbeskrivningar, egenkontrollprogram och underhållsplaner.
• Ansvara för att verksamheten innehar nödvändiga myndighetstillstånd, certifikat och intyg (ex. elinstallationer, brandlarm, ventilation, lyftanordningar).
• Omvärldsbevaka branschtrender och driva utvecklingsarbete inom VA-området.
• Ansvara för beredskapspersonal som kan behöva arbeta utanför ordinarie arbetstid och hantera brådskande operativa insatser.
• Delta i och bidra till VA-avdelningens ledningsgruppsmöten och APT.
• Övriga arbetsuppgifter som tilldelas av Enhetschefen.Kvalifikationer
Skallkrav
• Minst Eftergymnasial utbildning, gärna inom VA
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom VA
Körkort
• ort
Meriterande:
• Erfarenhet av ledarskap
• Ledarskapsutbildning
Vi söker en ledare som skapar trygghet, riktning och engagemang genom sin personlighet och sitt arbetssätt.
Som person är du:
Du är kommunikativ och tydlig i ditt budskap samt noggrann med att följa upp. Samtidigt är du inlyssnande och prestigelös, och tror på kraften i samarbete och tillsammans-lösningar. Du behåller lugnet även när det oväntade händer och har en flexibel förmåga att hantera akuta situationer utan att tappa fokus.
Du kan planera och arbeta effektivitet både i ditt eget arbete och i teamets. Du är dessutom närvarande och engagerad en chef som finns på plats, ser sina medarbetare och ger aktivt stöd och återkoppling i vardagen.
ÖVRIGT
Första intervju sker mellan den 12-13/1 via teams. Andra intervju sker på plats hos oss den 19/2.
Vi använder oss av tester för en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess.
Om du blir en av våra slutkandidater kommer en bakgrundskontroll att göras och före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
