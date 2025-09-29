Driftchef sökes - Led ett av Göteborgs snabbast växande företag inom for...
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker nu en Driftchef med engagemang för ledarskap, kvalitet och service och försäljning. Ansök idag och bli en del av ett växande team! Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som Driftchef kommer du att ansvara för daglig drift och utveckling av operativa verksamhet inom fordonstransporter i Göteborgsregionen. Du leder ett team av engagerade medarbetare och säkerställer att service håller högsta kvalitet, med fokus på snabba och trygga insatser för kunder i behov allt som rör fordon. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar där du är länken mellan verksamhet, medarbetare och kund.Dina arbetsuppgifter
Personalledning: Schemaläggning, coachning och utveckling av medarbetare inom vägassistans och kundservice.
Driftsäkerhet: Säkerställa att samtliga insatser sker effektivt, tryggt och enligt företagets processer samt kvalitetsstandarder.
Kundansvar: Upprätthålla och utveckla goda relationer med kunder och samarbetspartners.
Resultat- och budgetansvar för driften inom Göteborgsområdet.
Rapportering och uppföljning av nyckeltal rörande arbetsmiljö, säkerhet och kundnöjdhet.
Implementera rutiner och förbättringsinitiativ för ökad effektivitet och kvalitet.
Kvalifikationer och krav
Erfarenhet av ledande roll, gärna inom fordon, markentreprenad, logistik, hyrbil eller närliggande branscher.
God administrativ förmåga och erfarenhet av schemaläggning samt personalplanering.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
C-körkort är meriterande men ej ett krav
Vana att arbeta resultatinriktat
Personlig profil
Du är en lösningsfokuserad och trygg ledare som brinner för att skapa engagemang och utveckling. Du trivs i en roll där kundfokus, struktur och flexibilitet är viktiga ledord. Att planera, organisera och motivera är naturligt för dig - och du har ett starkt driv för förbättring och teamwork. Du arbetar proaktivt och bidrar till en säker och inkluderande arbetsmiljö.
Det här erbjuder vi dig
En ledande roll i ett företag med genuint fokus på service och trygghet.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Kompetenta och engagerade kollegor samt goda möjligheter till vidareutveckling.
Lön efter marknadsmässiga villkor + bonus.
Tydliga processer och utbildning för att du ska lyckas i rollen. Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta johanna.aslan@fordonsakademin.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag, så ansök redan idag.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är en ledande aktör inom rekrytering och bemanning för fordonsindustrin. Vi erbjuder långsiktiga matchningarmellan arbetsgivare och arbetssökande över hela landet. Som en del av Arenakoncernen fokuserar vi på hållbara och kvalitetssäkrade bemanningslösningar för branschen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9531704