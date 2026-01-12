Driftchef inom lokalvård - Vill du vara med och driva service i världsklass
2026-01-12
Vill du vara med och driva service i världsklass och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid? Luotea Service AB växer - och nu söker vi en driftchef inom lokalvård som vill vara med på resan!
På Luotea är lokalvård hjärtat i vår verksamhet. Vi skapar rena, välskötta och hållbara miljöer där människor kan trivas och företag kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med över 30 års erfarenhet inom professionell städning och facility services erbjuder vi skräddarsydda lösningar för kontor, handel, industri och offentlig sektor.
Vi söker en Driftchef som vill vara med och arbeta mot en miljövänligare framtid. Vår viktigaste uppdragsgivare är densamma för våra kunder som för oss, miljön! Detsamma gäller vårt sociala ansvar, där vi är stolta över och tar vara på de kulturer som sätter färg på vårt företag. Vi behöver engagerade och yrkesskickliga personer som vill vara med och utveckla företaget vidare, när vi växer i Sverige.
Vi söker dig som är ambitiös, nyfiken och ser till att kunden får hög kvalitet på vår leverans. Ansvar för budget, och personal gör att viktiga delar i ditt jobb är professionell kundvård och arbete mot fastställda lönsamhetsmål. Du anställer, introducerar och utvecklar dina medarbetare. Vi tror att du har 3-årigt gymnasium och gärna även eftergymnasial utbildning, 3-5 års erfarenhet leverans av lokalvårdstjänster och/eller andra FM-tjänster. Att du talar och skriver på svenska är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. B-körkort är ett krav. Vi räknar också med att du är van att arbeta med Outlook, Excel och övriga Officepaketet. Som person är du självständig, ansvarsfull och serviceinriktad. Du kommer att arbeta i ett högt tempo och behöver ha god förmåga att prioritera och ta initiativ. Din förmåga att kommunicera och samarbeta konstruktivt med andra, blir viktig i vår dynamiska miljö. Vi erbjuder dig en möjlighet att utvecklas tillsammans med oss i vår strävan mot en miljövänligare framtid.
Tjänsten är lokaliserad till Solna i Stockholm. Du rapporterar till COO och arbetar nära övriga driftchefer i regionen samt har en nära kontakt med vår Cleaning Excellence Manager.
Vi hoppas att detta låter lockande och vill gärna se din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 28 februari men urval sker löpande. I din ansökan med CV och personligt brev vill vi gärna veta mer om din bakgrund och dina erfarenheter av lokalvård och FM-tjänster samt ledarskap. Vi är också nyfikna på varför just du vill jobba hos oss och vad du hoppas på att få ut av ett arbete hos oss!
