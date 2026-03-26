Driftansvarig till Räddningsregion MittNorrland
För att stärka och vidareutveckla ledningssystemet i Räddningsregion MittNorrland söker vi nu en driftansvarig. I rollen ansvarar du för den löpande driften av det gemensamma ledningssystemet för kommunal räddningstjänst i regionen.
Ledningssystemet omfattar räddningstjänsterna i Jämtland, Västernorrland samt R10-kommunerna i Västerbotten och Norrbottens inland. Systemet utgör en central del i regionens förmåga att leda och samordna räddningsinsatser.
Som driftansvarig arbetar du nära ledningsutvecklaren och har ett samordnande uppdrag på uppdrag av styrgruppen. Tillsammans bidrar ni till att säkerställa en stabil, fungerande och utvecklingsinriktad ledningsorganisation.
Om jobbet
I rollen som driftansvarig ansvarar du för att samordna och följa upp den dagliga driften av ledningssystemet. Du arbetar för att säkerställa fungerande arbetssätt, tydliga rutiner och god samverkan mellan de ingående organisationerna.
Arbetet innebär bland annat att:
säkerställa samordning mellan våra två arbetsplatser i Sundsvall och Östersund genom uppföljning av arbetssätt, rutiner och samverkan med SOS Alarm
ansvara för samordning av schemaplanering och övergripande bemanningsfrågor i systemet
tillsammans med ledningsutvecklaren fungera som länk mellan arbetsgrupper inom ledningssystemet och styrgruppen
hantera frågor som rör systemets drift kopplat till beslutade styrdokument
säkerställa att styrdokument är aktuella, fungerande och efterlevs i verksamheten
samordna kontakter med samverkande parter såsom SOS Alarm, regioner, länsstyrelser och polis
stödja ansvariga chefer i frågor som rör arbetsledning och uppföljning av personal inom systemets funktioner
Tjänsten är en kombinationstjänst där du även kommer att tjänstgöra som vakthavande befäl i ledningssystemet.Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Räddningsregion MittNorrland är ett samarbete mellan 25 kommuners räddningstjänster i norra Sverige för att stärka förmågan till gemensam ledning och samordning vid räddningsinsatser. Ledningsfunktioner i övergripande ledning bemannas av räddningstjänstorganisationerna i Jämtland och Västernorrland med arbetsställen i Östersund och Sundsvall där vi är samlokaliserade med SOS Alarm.
Som driftansvarig är du anställd i Jämtlands Räddningstjänstförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor i samtliga åtta kommuner i Jämtlands län. Vi har 35 brandstationer och 9 räddningsvärn, och de allra flesta av våra cirka 600 medarbetare är brandmän i beredskap (RiB).
Vårt erbjudande
Jämtlands Räddningstjänstförbund erbjuder en professionell och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där samverkan och tillit är viktiga delar i vårt arbetssätt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra metoder och stärka vår operativa förmåga tillsammans med våra samverkanspartners.
Som anställd hos oss får du friskvårdstid under arbetstid, fria arbetskläder och goda möjligheter till balans mellan arbete och privatliv. All personal omfattas givetvis av kollektivavtal.
Om dig
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och trivs i en roll där samordning, uppföljning och utveckling är centrala delar. Du har god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer både inom organisationen och med externa samverkansparter.
Rollen innebär stort eget ansvar och kräver att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du har förmåga att se helheten och bidra till utvecklingen av ledningssystemet.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du:
MCF:s utbildning Räddningsledning B, Insatsledare (LK2) eller brandingenjör med RUB eller annan likvärdig utbildning som innebär att du har kompetens att agera som räddningsledare.
körkort med behörighet B
Goda IT-kunskaper
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Ytterligare utbildning - Ledningskurs Vakthavande befäl/Vakthavande räddningschef
Branschspecifik erfarenhet - tidigare arbete inom övergripande ledning och/eller samverkansprojekt.
Målsättningen är att samtliga vakthavande befäl i ledningssystemet genomgår MCF:s funktionsutbildning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du har förmåga att genom omvärldsbevakning och nätverksskapande följa utvecklingen inom området. Självständigt driva och följa upp projekt och arbetsprocesser. Bidra till en god arbetsmiljö och ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med våra samarbetspartners
Jämtlands Räddningstjänstförbund har som mål att öka mångfalden i organisationen. Vi värdesätter därför den kompetens som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövning samt registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Anställningsvillkor
Lön och tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas de första 6 månaderna.
Din huvudsakliga anställningsort kommer att vara Östersund. Så ansöker du
Vi vill att du skickar dina ansökningshandlingar senast den 21 april till: rekrytering@rtjamtland.se
Märk din ansökan med "Driftansvarig"
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: rekrytering@rtjamtland.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driftansvarig".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 222000-1560), https://www.rtjamtland.se/
Fyrvallavägen 4 (visa karta
)
831 43 ÖSTERSUND
För detta jobb krävs körkort.
Räddningstjänsten Jämtland
Sveriges ingenjörer
Martin Jonsson martin.jonsson@rtjamtland.se 063-148074
