Driftansvarig med personalansvar till The Bishops Arms Gustaf i Malmö
2026-05-01
Nu söker vi en driftansvarig med personalansvar till The Bishops Arms Gustaf i Malmö!
Led med närvaro, engagemang och ansvar
På The Bishops Arms Gustaf i Malmö, en del av Elite Hotels of Sweden, söker vi nu en driftansvarig ledare med personalansvar. Vi letar efter en trygg och närvarande ledare som vill ta ansvar för den dagliga driften, bygga starka team och bidra till en professionell och välkomnande atmosfär.
Om rollen
Som driftansvarig har du helhetsansvar för den dagliga driften och personalen i puben. Du arbetar nära pubchefen, som har yttersta ansvaret för puben samt ansvarar för utbud och kvalitet, medan du fokuserar på människor, struktur och det operativa ledarskapet.
Rollen är tydligt närvarande och operativ:
Cirka 80 % av din tid arbetar du i drift, tillsammans med teamet
Cirka 20 % av din tid avsätts för administration, främst schemaplanering och personalrelaterade uppgifter
Vi tror starkt på att ett gott ledarskap byggs i vardagen - genom närvaro, tydlighet och engagemang.
Dina ansvarsområden
Leda och ansvara för den dagliga driften i puben
Ha personalansvar och skapa förutsättningar för ett starkt, välmående och professionellt team
Vara en närvarande chef som leder genom att vara på plats
Säkerställa struktur, tydliga arbetssätt och god arbetsmiljö
Arbeta med schemaplanering och bemanning
Samverka tätt med pubchefen och rapportera löpande
Vem söker vi?
Hos Elite Hotels och The Bishops Arms värdesätter vi ledarskap, värderingar och personlighet. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från pub- eller restaurangbranschen, vi välkomnar även dig som idag arbetar inom en annan bransch och vill ta med dig ditt ledarskap in i en ny miljö.
Vi ser gärna att du:
Är en trygg, tydlig och ansvarstagande ledare
Har lätt för att skapa förtroende och engagemang
Trivs med att arbeta nära verksamheten och ditt team
Är strukturerad, lösningsorienterad och självgående
Vill bidra med nya perspektiv och utveckla människor
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning
6 månaders provanställning
Arbetstider främst kvällar och helger
Att arbeta hos oss
The Bishops Arms är en del av Elite Hotels of Sweden, ett familjeägt företag med starka värderingar, långsiktighet och fokus på kvalitet, värdskap och människor. Hos oss får du förtroende, ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bishop Scandinavia AB
https://bishopsarms.teamtailor.com
Gustav Adolfs Torg 49
)
211 39 MALMÖ Arbetsplats
The Bishops Arms Jobbnummer
9887206