Driftansvarig - Familjär café och bistro i fantastisk miljö - Vellinge
Fram Bemanning AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fram Bemanning AB i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Höör
eller i hela Sverige
Snabbfakta
Tjänst: Driftansvarig, heltid (100%), provanställning 6 månader.
Lön: 30 000 kr - 35 000 kr (motsvarar ca 170 kr - 200 kr per timme).
Arbetstider: Förläggs främst mellan 07.00-19.00, även kvällar och helger.
Plats: Vellingeblomman, Falsterbovägen 177-9, Vellinge.
Start: Flexibelt.
Ansökan: Löpande.
Om VellingeblommanVälkommen till fantastiska Vellingeblomman och Emils Café & Bistro - här är ingen säsong den andra lik! Vi har klassisk lunch, våffelbuffé och caféverksamhet. Här jobbar vi nära varandra i en familjär miljö där alla hjälper till över gränserna.
Vi planerar schema en månad i förväg och bemannar så att ingen står ensam - Teamet arbetar 4-11 per dag beroende på säsong. Som driftansvarig/teamledare är du en viktig kulturbärare som skapar struktur, trygghet och arbetsglädje i vardagen.
En dag hos ossDu börjar mellan 07.00 - 11.00 och går igenom dagen tillsammans med teamet. Du leder arbetet på golvet, fördelar uppgifter och säkerställer ett bra flöde genom hela dagen.
Under högsäsong är det många gäster och snabba skiften mellan kassa, beredning, servering och problemlösning i stunden. Under lugnare perioder jobbar du mer långsiktigt med ordning, kvalitet, rutiner och teamstöd.
Du är närvarande i verksamheten, stöttar medarbetare i driften och rycker in där det behövs. Det roliga är variationen, tempot och gemenskapen. Utmaningen är de stora säsongsvariationerna - men du har alltid teamet omkring dig och tydligt stöd från verksamhetscheferna.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i den dagliga driften.
Vara operativ i verksamheten och stötta teamet i kassa, servering, beredning och disk.
Säkerställa ett effektivt flöde och hög kvalitet under hela öppettiden.
Vara en tydlig förebild i service, bemötande och värdskap.
Introducera nya medarbetare i dagliga rutiner och arbetssätt.
Säkerställa ordning, renlighet och god hygien enligt gällande rutiner.
Hantera frågor och eventuella klagomål på ett lugnt och lösningsorienterat sätt.
Föra vidare information, avvikelser och förbättringsförslag till verksamhetscheferna.
(Administrativa uppgifter som schema, budget och menyplanering hanteras av annan ansvarig personal)
Du behöver
Erfarenhet från café, restaurang eller serviceverksamhet.
Vana att ta ansvar på golvet och leda ett team i vardagen.
Svenska och engelska.
Körkort.
Det är ett plus om du
Har arbetat i liknande drift- eller teamledarroller tidigare.
Har utbildning inom café, restaurang, livsmedelshygien, service eller ledarskap.
Lön, förmåner & villkor
Månadslön: 30 000 kr - 35 000 kr (motsvarar ca 170 kr - 200 kr per timme)
HRF kollektivavtal
Tjänstepension
OB enligt avtal
Personalrabatt
Friskvård
Personalmat
Schema, arbetsbelastning & stöd
Schema publiceras en månad i förväg
Normalt arbetar ni sex personer per pass
Arbetstider huvudsakligen mellan 07.00-19.00 med inslag av kvällar och helger
Tydlig upplärning med stöd i driften tills du är trygg i rollen
Så söker du
Svara på frågorna i nästa steg, bifoga ditt CV (inget personligt brev behövs) och lämna dina kontaktuppgifter.
Process: Telefonintervju -> Referenser -> Bakgrundskontroll -> Personlighetstest -> Intervju på plats hos arbetsgivaren.
Vi svarar vanligtvis inom tre dagar. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://frambemanning.se Arbetsplats
Fram Bemanning Kontakt
Johan Hardemo johan@frambemanning.se 0735 31 45 19 Jobbnummer
9647220