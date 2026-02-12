Driftande arbetsledare till enhet Anläggningar, Vatten, Avlopp
2026-02-12
I Mariestad, med drömläge vid Vänern och för det bättre livet, arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.
VA-verksamheten som är en del av den Tekniska förvaltningen i Mariestad söker nu en driftande arbetsledare till enhet Anläggningar, Vatten och Avlopp.
Verksamheten präglas av gemenskap och samarbete. Hos oss blir du en del av en stark gemenskap där vi stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans. Samtidigt arbetar vi med något som verkligen spelar roll. VA är en samhällsviktig verksamhet - varje dag bidrar vi till tryggt dricksvatten, fungerande avlopp och ett hållbart samhälle. Det ger både stolthet och mening i arbetet.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som arbetsledare kommer du att ha ansvar för ett driftområde bestående av bland annat avloppsreningsverk och pumpstationer med tillhörande personalansvar. I driftområdet arbetar idag 4 medarbetare.
Som driftande arbetsledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och planera den dagliga driften av avloppsanläggningar samt säkerställa att anläggningarnas process uppfyller kvalitetskrav och utsläppsvilkor.
* Medhjälplig till drift utav anläggningar.
* Arbetsleda drifttekniker och annan personal på plats, inklusive schemaläggning och kompetensutveckling.
* Planera och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll samt delta i förbättringsprojekt.
* Säkerställa tillsammans med enhetschef Anläggningar att verksamheten följer miljölagstiftning och interna rutiner, inklusive provtagning och rapportering.
* Medverka i budgetarbete, kostnadsuppföljning och hantera beställningar och leverantörskontakter.
Din arbetsplats utgår från reningsverket på Norra vägen 7 i Mariestad och avser dagtidsjobb mellan kl. 07-16.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs utbildning inom relevant område alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare arbetserfarenhet med VA-anläggningar är kraftigt meriterande.
B-körkort är ett krav och vi förutsätter att du har en digital mognad samt kan uttrycka dig väl i både svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du är en tydlig ledare och organisatör med intresse för människor och ledarskap samt har ett prestigelöst arbetssätt. Du ser ett mervärde i att utveckla medarbetare och skapa ett framgångsrikt team med hjälp utav öppen dialog, samtidigt som du vågar ställa krav.
Då du som arbetsledare kommer att följa upp och ständigt förbättra verksamheten är det viktigt att du är strukturerad. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att leda, samarbeta och kommunicera på ett öppet och positivt sätt såväl muntligt som skriftligt.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper och goda referenser.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
