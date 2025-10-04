Drift- och utvecklingschef till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
Inledning
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu Drift och utvecklingschef till vår tekniska avdelning. Vi söker dig som vill leda specialister, arbeta för implementering av moderna tekniker och som är redo att bidra med din kompetens och erfarenhet för att göra Sverige säkrare.
Om befattningen
I befattningen som Drift- och utvecklingschef har du en nyckelroll i att säkerställa att vår IT-miljö fungerar smidigt och utvecklas i linje med verksamhetens behov. Rollen innefattar både operativt och strategiskt arbete, där du leder och utvecklar specialister vid din avdelning. Rollen innebär också en stor del administration i form av personal, rutiner och processer. Avdelningen ansvarar för att den tekniska infrastrukturen är säker, tillgänglig och skalbar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Leda, coacha och utveckla dina medarbetare, samt säkerställa kompetensförsörjning och kompetensutveckling vid din avdelning
• Budgetansvar vid din avdelning samt kontaktperson för interna- och externa leverantörer
• Utveckla och implementera långsiktiga strategier för organisationens tekniska utveckling som stödjer organisationens mål
• Säkerställa en stabil och effektiv drift av våra IT-system, nätverk och servrar
• Leda utvecklingsprojekt för att modernisera och optimera våra IT-tjänster
• Tillsammans med andra delar av organisationen, tillse att IT-miljön uppfyller aktuella säkerhetsstandarder
Rollen kräver både teknisk kompetens och starkt ledarskap, du kommer att spela en central roll i att säkerställa att vår IT-infrastruktur inte bara uppfyller dagens krav, utan också förbereder oss för framtidens utmaningar och möjligheter.Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla team inom IT
• Erfarenhet av att arbeta med IT-drift och IT-utveckling, inklusive nätverk, servrar och molnlösningar
• Erfarenhet av att planera och genomföra IT-relaterade utvecklingsprojekt
• Dokumenterad kunskap och förståelse för IT-säkerhet
• Akademisk utbildning inom IT, alternativt bakgrund som teknisk officer eller för oss relevant arbetslivserfarenhet
• B-körkort
Meriterande
• Kunskap om och erfarenhet av molnplattformar som Azure, AWS eller Google Cloud
• Erfarenhet av att implementera automatiserade lösningar av IT-drift och utveckling
• Erfarenhet av liknande roll inom Försvarsmakten eller annan försvarsmyndighet
• Erfarenhet av att utforma och implementera långsiktiga IT-strategier
• Goda kunskaper inom agila arbetssätt
Personliga kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Drift och utvecklingschef söker vi en person som drivs av att tänka nytt och hitta kreativa lösningar. Du har en innovativ ådra och trivs med att ligga i framkant av teknikutvecklingen för att skapa värde i organisationen.
Som ledare är du trygg och inspirerande, du skapar en tydlig riktning och bygger kultur präglad av samarbete och tillit. Du är ansvarstagande och har en stark känsla för att leverera resultat med kvalitet, samtidigt är du en initiativrik person som inte tvekar att driva på förändring.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap och anställningen innebär nationell och internationell arbetsskyldighet.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma.
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm, tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/11 - 2025, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 12563. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm.Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
