Drift- och underhållstekniker till Adven i Hudiksvall
2026-03-16
Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Adven utvecklar hållbara energi- och vattenlösningar i nära samarbete med industrin. Genom att ta tillvara restvärme som annars skulle gå förlorad producerar vi värme och förnybar el till både hushåll och industrier. Vi är en internationellt växande organisation med engagerade och kompetenta medarbetare och en kultur som präglas av utveckling, innovation och ansvarstagande. Hos oss får du en trygg arbetsgivare med bra anställningsvillkor, en inkluderande arbetsmiljö och möjlighet att vara med och bidra till en mer hållbar framtid.
Vi söker nu en Drift- och underhållstekniker till HudiksvallArbetsuppgifter
Som Drift- och Underhållstekniker blir du en del av teamet vid vår anläggning i Hudiksvall, där du arbetar tillsammans med drift- och underhållschef, drift- och underhållsledare och övriga tekniker. Du ansvarar för att övervaka och optimera driften av våra produktionsenheter och distributionsnät, samt genomföra rondering och både förebyggande och avhjälpande underhåll.
Du utgår från Djupedsverket och arbetar mot flera närliggande anläggningar, och i tjänsten ingår även traktorkörning på området. Arbetstiderna varierar över året med dagtid på sommaren, tvåskift under vår och höst och treskift under vintern. Beredskap kan förekomma och innebär att du ska kunna inställa dig på anläggningen inom 60 minuter.
Vi erbjuder
I den här rollen får du möjlighet att påverka verksamheten i en miljö med korta beslutsvägar och ett tydligt utvecklingsfokus. Som arbetsgivare värnar vi om våra medarbetare och erbjuder trygga anställningsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsplats där vi månar om både trivsel och säkerhet. Du får även ta del av förmåner såsom ett generöst friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning.
Tillsammans med engagerade kollegor blir du en del av en organisation som växer och där vi lär av varandra, skapar verkligt affärsvärde och bygger en arbetsplats som präglas av gemenskap och samarbete.Profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, exempelvis som drifttekniker, processoperatör, mekaniker eller elektriker, och som har god förståelse för driftsprocesser och styrsystem.
För rollen krävs god datorvana, B körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av förbränningsprocesser, utbildning inom drift och underhåll eller god mekanisk eller elektrisk kompetens. Som person trivs du med att ta ansvar och arbeta självständigt. Du är hjälpsam, målmedveten och trygg i pressade situationer, och du bidrar till ett öppet och lösningsorienterat samarbete i teamet.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att få veta mer om dig! Sök tjänsten via www.clockworkpeople.se
senast 05-04-2026. Urval kan komma att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering samarbetar Adven med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Vid frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Eva Lambertsson på 070-530 05 22 eller eva.lambertsson@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17984". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
För detta jobb krävs körkort.
