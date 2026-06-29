Drift- Och Underhållsplanerare Va/mark Till Swedavia, Arlanda
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Sigtuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Sigtuna
2026-06-29
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Vill du vara med och utveckla framtidens underhållsarbete på Sveriges största flygplats? Nu söker vi en erfaren Drift- och underhållsplanerare inom VA och mark till ett konsultuppdrag hos Swedavia på Stockholm Arlanda Airport.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera operativt ansvar med utvecklingsarbete och vara med och bygga upp en hållbar och standardiserad underhållsprocess inom en samhällsviktig verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som Drift- och underhållsplanerare inom VA/MARK blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa en effektiv och välfungerande underhållsverksamhet på Arlanda. Uppdraget innebär ett delat fokus där du både ansvarar för den dagliga planeringen och beredningen av underhållsinsatser samt driver arbetet med att utveckla och implementera nya arbetssätt inom underhållsplanering.
Du kommer att arbeta nära tekniker, driftorganisation och förvaltning för att skapa en långsiktigt hållbar struktur för underhållsarbetet. Målsättningen är att etablera en standardiserad underhållsprocess och säkerställa att nya arbetssätt blir en naturlig del av den dagliga verksamheten.
Uppdraget genomförs på uppdrag av Swedavia och är placerat på Stockholm Arlanda Airport. Du blir anställd som konsult via Poolia med planerad uppdragsstart under augusti 2026. Uppdraget pågår initialt till januari 2027.
Omfattning: Heltid, cirka 900 timmar under uppdragsperioden. Placering: 100% på plats vid Stockholm Arlanda Airport.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för operativ planering, beredning och samordning av underhållsinsatser inom MARK och VA
Prioritera och följa upp arbetsorder samt säkerställa en effektiv resursplanering
Utveckla och dokumentera en grundprocess för underhållsplanering och beredning
Etablera tydliga arbetssätt för prioritering, planeringshorisonter och samordning mellan planering och utförande
Säkerställa att nya arbetssätt implementeras och används i den dagliga verksamheten
Etablera struktur i befintligt underhållssystem
Följa upp verksamheten genom analys och KPI
Samverka med tekniker, förvaltare och driftorganisation för att skapa ett gemensamt och effektivt arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av underhållsplanering eller tekniskt underhåll och som trivs i en roll där du får kombinera struktur, analys och operativt ansvar. Du är van att planera och bereda underhållsinsatser och har ett stort intresse för att utveckla arbetssätt och skapa ordning och långsiktig hållbarhet i verksamheten.
Du arbetar metodiskt och lösningsorienterat, har lätt för att prioritera och skapa struktur samt är trygg i att samordna olika intressenter mot gemensamma mål. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har samtidigt en god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk utbildning, exempelvis gymnasieingenjör eller motsvarande
Minst 3–5 års erfarenhet av underhållsplanering eller tekniskt underhåll
Erfarenhet av planering och beredning av underhållsinsatser
Dokumenterad kunskap om underhållsmetodik enligt EN 13306
Erfarenhet av arbete i UH-system, CMMS eller EAM
Erfarenhet av uppföljning med KPI och analys
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Mycket god datorvana
B-körkort
Kompetens inom MARK och/eller VA
Erfarenhet från en samordnande eller arbetsledande roll
Det är meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete
Erfarenhet av att arbeta i IFS
Säkerhetsprövning
Eftersom uppdraget är placerat inom säkerhetsklassad verksamhet på Arlanda krävs godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll samt behörighetsprövning för tillträde till flygplatsens säkerhetsområden. Säkerhetsintervju, drogtest och referenstagning kan komma att ingå som en del av processen.
Om Swedavia
Hos Swedavia får du vara en del av en organisation som driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, där varje flygplats är en unik och spännande arbetsplats. Fokus ligger på att driva utvecklingen för ett hållbart resande och möjliggöra möten mellan människor från hela världen. Genom nytänkande och innovation skapas framtidens flygplatser, i en arbetsmiljö som präglas av ansvarstagande, tillit och samarbete.
Om Poolia
Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Men vi föredrar att se oss som experter på att hitta och matcha kompetens. För det är alltid människorna som gör skillnad. Det är individer som skapar resultat. Rätt individer på rätt plats bygger framgångsrika företag.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987828-2076338". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Stora Torget 4 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9984106