Drift- och underhållsarbetare Vilhelmina Säsongsanställning
2026-03-23
Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vår ambition är tydlig - att vara kundens självklara förstahandsval inom drift- och vägunderhåll samt mindre mark- och anläggningsarbeten. Terranor är etablerade i hela Sverige med en omsättning på över 2 miljarder kronor.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till vår framgång. Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa. Som en del av Terranor får du en stor möjlighet att påverka både din och bolagets framtida utveckling.
Rollen hos oss
Som drift-och underhållsarbetare kommer du att arbeta med alla vanligt förekommande arbeten inom vägunderhåll såsom barmarksunderhåll för att hålla vägarna säkra för trafikanter. I arbetet ingår beredskap. Beredskapen innebär också att vara behjälplig vid eventuella trafikolyckor. Beredskapen är schemalagd.
Dina erfarenheter
Vi söker dig med:
erfarenhet av arbeten kring drift och underhåll, anläggning eller annan relevant erfarenhet från entreprenadbranschen.
Du har med fördel en praktiskt inriktad utbildningsbakgrund och tycker om att arbeta i team.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har C-körkort, motorsågskörkort, förarbevis för hjullastare, och utbildning i Arbete på väg 1.1-1.4 samt 2.1-2.3. Även tidigare erfarenhet av räckesarbeten och anläggning är en fördel.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Verksamheten styrs till viss del av händelser på vägarna, vilket kräver att du är flexibel och kan anpassa dig efter situationen. Du är kommunikativ och tar ansvar för att tillsammans med dina arbetskamrater skapa en god gemenskap och ett bra resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ytterligare information
Anställningen är en visstidsanställning från 1 maj till 31 augusti. Provanställning tillämpas.
Placering är i Vilhelmina med omnejd. I tjänsten ingår beredskap, vilket innebär att arbete ibland kan ske utanför ordinarie arbetstid. Du rapporterar till platschefen i Vilhelmina.
Tillträdesdag: 1 maj eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till platschef Kim Mårtensson, kim.martensson@terranor.se
076-7763178
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan så snart som möjligt, då vi tillämpar löpande urval.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Terranor AB (publ)
(org.nr 559185-9029), http://terranor.se
912 32 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vilhelmina Jobbnummer
9812968