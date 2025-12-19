Drift- och supporttekniker till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
2025-12-19
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu en drift- och supporttekniker. Vi söker dig som har stort intresse för teknik och har förmåga att arbeta med drift- och användarnära uppgifter i en organisation där merparten av de anställda är avancerade IT-användare.
Om befattningen
Som drift- och supporttekniker kommer du att stötta verksamheten med dess IT-behov och möjliggöra att cybersvaret kan utföra sina uppgifter på ett så bra sätt som möjligt. I befattningen kommer du att behöva vara praktisk, lösningsorienterad och handgripligen hantera den digitala arbetsplatsen för dina kollegor. Ditt arbete skapar förutsättningar för Försvarsmaktens cyberoperationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Beroende på drivkrafter och fallenhet blir dina arbetsuppgifter att tillsammans med andra medarbetare exempelvis;
• Hjälpa kollegor med användarstöd mot befintliga system, både interna och externa
• Installera och konfigurera hårdvara i både klienter och servrar
• Förvalta och felsöka gemensamma applikationer och tjänster inom verksamheten
• Agera kontakt med externa systemägare vid felsökning
• Säkerställa att hårdvarukomponenter och förbrukningsmateriel finns i lager
• Genomföra ändrings-, incident-, problem-, inventarie- och licenshantering.

Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av IT-drift eller användarnära IT-support
• Erfarenhet av Windows
• Erfarenhet av Linux
• Erfarenhet av vanligt förekommande informationsteknik i kontorsmiljö (switchar, konferensrumsutrustning, skrivare, mm)
• Installation och uppsättning av hårdvara
• Erfarenhet av inventariehantering
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med IT-system som har höga säkerhetskrav
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av härdning av IT-system
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
• Erfarenhet av nätverk och brandväggar
• Erfarenhet av att arbeta i serverhall
• Certifieringar på Windows, Linux samt IT-säkerhet
• Eftergymnasial utbildning
Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper, du bör ha ett utpräglat ordningssinne, vara noggrann och ha ett serviceinriktat förhållningssätt. Du har en god förmåga att samarbeta med andra och är självgående. Du som person har viljan att utvecklas i din yrkesroll. För att trivas här behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och kunna tillämpa ett kritiskt och sakligt förhållningssätt.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 11/1 2026, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 52343. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
