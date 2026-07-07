Drift- & underhållsarbetare med gröna fingrar - Helsingborg
EdZa AB / Anläggningsarbetarjobb / Helsingborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Helsingborg
2026-07-07
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Vill du arbeta praktiskt utomhus och bidra till säkra och välskötta trafikmiljöer? Nu söker vi en drift- och underhållsarbetare till ett stabilt och väletablerat bolag inom väg- och infrastruktursektorn. Här får du en varierad roll med stort eget ansvar i en verksamhet som är samhällsviktig – varje dag.
Om företaget
Vår kund är ett etablerat bolag inom drift och underhåll av väginfrastruktur med verksamhet över stora delar av Sverige. Bolaget arbetar med vägunderhåll, mindre mark- och anläggningsarbeten samt grönyteskötsel och har en stark position inom sin nisch.
Organisationen präglas av framåtanda, yrkesstolthet och en stark teamkänsla. Här arbetar man nära varandra i projekten och värdesätter engagemang, ansvarstagande och långsiktighet. Medarbetarna är bolagets viktigaste tillgång och det finns en tydlig ambition att skapa en arbetsplats där man trivs, utvecklas och stannar kvar.
Om teamet & rollen
Du blir en del av ett lokalt team i Helsingborg som arbetar nära varandra i det dagliga operativa arbetet. Teamet består av yrkesarbetare och arbetsledning som tillsammans ansvarar för att hålla vägar och utemiljöer säkra och välskötta.
Rollen är bred och praktisk. Du arbetar med drift- och underhållsarbete såsom:
Grönyteskötsel
Barmarksunderhåll
Mindre markentreprenader
Säkerställande av trygga trafikmiljöer
Rapportering av fel och brister via digitala verktyg
Arbetet är till viss del händelsestyrt, vilket innebär att dagarna kan variera beroende på vad som sker i verksamheten. Det ställer krav på flexibilitet, men också på struktur och ansvarstagande.
Om dig
Vi tror att du är en person som trivs i en praktisk roll där du får arbeta utomhus och se konkreta resultat av ditt arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har troligtvis minst 3 års erfarenhet inom drift och underhåll, grönyteskötsel, anläggning eller liknande entreprenadarbete
Har B-körkort
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har vana av att använda digitala verktyg såsom mobiltelefon eller surfplatta i arbetet
Det är meriterande om du har maskinförarbevis eller utbildningar som exempelvis Heta Arbeten, Motorsåg eller Arbete på väg.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och engagerad i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en god gemenskap. Eftersom arbetet kan vara händelsestyrt är det viktigt att du är flexibel och kan prioritera när situationen kräver det.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via oss som bemanningsföretag med omgående start. Uppdraget är på heltid och löper initialt i 6 månader, med möjlighet till överrekrytering till kund för rätt person.
Placering: Helsingborg Omfattning: Heltid Start: Omgående Antal tjänster: 5–6 stycken.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7748740-2089387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Landskronavägen 21 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9995045