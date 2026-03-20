Drift och förvaltning - medarbetare till maskinenheten
2026-03-20
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Som medarbetare på avdelningen Drift och förvaltning utför du förekommande arbetsuppgifter under årets alla säsonger med fokus på drift och underhåll av offentliga miljöer i stad/samhälle och stadsnära miljöer, vi söker nu maskinförare till den nya maskinenheten.
Arbetsuppgifterna för denna tjänst kommer i huvudsak vara enligt gatudriftens behov som förare av maskinenhetens lastbilar, hjullastare eller redskapsbärare. Möjligheterna i denna tjänst kommer utformas utefter sökandes intresse, kompetens och erfarenheter.
Enhetens fordon består i sin helhet av lastbilar, kranbilar, redskapsbärare, hjullastare, sopmaskiner, gräsklippare och traktorer varpå flertalet fordon kan bli aktuella på sikt. Arbetsuppgifter som enheten utför består av allt från underhåll av gatumiljöer och snö- och halkbekämpning till gräsklippning och manuellt arbete i tätortsnära skog beroende på säsong.
Den största delen av arbetet sker i samarbete och tillsammans med andra enheter på avdelningen Drift och förvaltning. Vi arbetar i grupper men även självständigt under perioder. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för att tilldelade arbetsuppgifter utförs på ett korrekt och säkert sätt. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, serviceanda, ansvarstagande samt god fysik. Vi ser gärna att du är nyfiken och intresserad av att arbeta med digitala hjälpmedel i yrkesutövandet.
Tjänsten är på heltid och arbetstiden kan vara förlagd till dagtid, kväll och helg beroende på säsong.
Beredskap vinterhalvåret ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du har gymnasie- eller yrkesutbildning inom anläggning, fordon, grönyteskötsel eller skog, alternativt yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ställer krav på B körkort för manuell växellåda, men ser gärna att du även har C körkort (samt YKB) eller andra förarbevis. Det är meriterande om du har behörighet för röjsåg och motorsåg samt arbete på väg. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift, samt vara van användare av digitala hjälpmedel som dator och smartphone då detta ingår i ditt dagliga arbete.
Du är van vid och tycker om att arbeta både i grupp och självständigt. Det förutsätts att du har ett självgående driv i arbetet och bidrar aktivt i dess planering och utförande. Du visar ansvarstagande och noggrannhet för arbetsuppgifterna. Du har förståelse för helheten och vårt gemensamma uppdrag. För att vi ska klara av våra uppgifter på ett effektivt sätt krävs det att vi har hög samarbetsförmåga, både inom enheterna och inom avdelningen. Vi förutsätter att du möter förändringar i arbetet på ett positivt och konstruktivt sätt att du har förmåga att vara flexibel och förändringsbenägen.
Vår avdelning Drift och förvaltning bedriver serviceverksamhet, vilket förutsätter att du har en känsla för och vilja till service. Det är viktigt med förståelse för mångfald och sociala kontakter. Du känner dig bekväm i det vi representerar och har förmågan att bemöta både kollegor och kommuninvånare med respekt och förståelse.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313328".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Tf enhetschef
Frida Knutsson 0470-41942
