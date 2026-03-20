Drift och förvaltning - Arbetsledare (Transportledare) till maskinenheten
2026-03-20
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Är du vår nästa arbetsledare? Vi söker dig som vill bidra i ledningen, utvecklingen och förvaltningen av Växjö kommuns gator och grönytor. Här är allt möjligt när vi lyssnar, samarbetar, utforskar, skapar värde och höjer livskvalitén för våra invånare, företag och besökare.
Maskinenheten på avdelningen drift och förvaltning är en ny enhet som bemannar och ansvarar för maskiner och fordon som sköter samtliga kommunens ytor. Enhetens arbetsledare transportleder behoven som finns hos övriga enheter tillsammans med övriga arbetsledare hos gatu- och parkdrift. Personalstyrkan på enheten består av 22st maskinförare som bemannar lastbilar, hjullastare, traktorer, redskapsbärare och gräsklippare beroende på säsong. Arbetsledarens uppgift är även att tillsammans med enhetschef säkerställa att hela tunga maskinparken på avdelningen upprätthåller god arbetsmiljö och är utrustade för verksamhetens behov genom inköp, service och underhåll.
Inom enheten finns Ekebergs förvaltingsanläggning för lager och masshantering samt Telestads deponin där arbetsledarens uppdrag är att säkerställa daglig drift, fakturering samt vara en del av planeringen av långsiktiga behov för samhällsbyggnadsförvaltingen i stort.
Som arbetsledare är du en nyckelperson i detta viktiga arbete. Du planerar, leder och följer upp den dagliga driften, utvecklar, driver verksamheten mot uppsatta mål och bidrar i förändringsarbete. Du stödjer enhetschefen i allt som rör ekonomi, arbetsmiljö och bemanning samt spelar en aktiv roll i utveckling av kvalitets- och miljöarbetet. I arbetet ingår även att utveckla den praktiska användningen av GIS samt att optimera tekniska lösningar. Arbetsledaren ansvarar för framtagande av planeringsunderlag och fakturering mot interna kunder för dagliga och långsiktiga behov.
Du kommer ha ett nära samarbete med övriga arbetsledare inom avdelningen i syfte att samordna resurser, utveckla verksamheten och även arbetsledarens roll och funktion. Tillsammans med ditt arbetslag och i samarbete med övriga arbetsledare bidrar du till en välskött, attraktiv och tryggare kommun för alla.
Beredskap kan förekomma på sikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant erfarenhet eller utbildning. Du har yrkeserfarenhet som passar för att leda verksamhet och personal inom transport, logistik eller gatu- och parkdrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av transportledning eller arbetsledning.
Du har tidigare ledarerfarenhet och är väl bekant med personalfrågor. Du är praktiskt lagd, men har samtidigt en god administrativ förmåga och förståelse för den moderna digitala miljön och dess möjligheter såsom GIS. Du är en god problemlösare med ekonomiskt sinne och en grundlagd ansvarskänsla.
Som person bemöter du naturligt andra med värme och respekt och du trivs i en roll där ditt arbete bidrar till andras välbefinnande. Din förmåga att vara positiv och energirik, tillsammans med din samarbetsförmåga, gör dig till en bra kandidat för detta uppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Krav: Körkort B
Meriterande: Yrkeskunnande för yrkestillstånd (Trafikansvarig) och Utmärkningsansvarig-arbete på väg
Vill du använda din kompetens och erfarenhet för att stärka vår arbetsgrupp? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Vänta inte, skicka in din ansökan nu och visa att du vill bidra i vårt arbete för än mer uppskattade parker och grönområden i Växjö kommun! Vi tillämpar löpande rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Tf enhetschef
Frida Knutsson 0470-41942 Jobbnummer
