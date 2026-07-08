Drama-och teaterlärare inom kulturskola och öppen verksamhet
Sigtuna kommun, Kulturskolan / Gymnasielärarjobb / Sigtuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sigtuna
2026-07-08
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Vi är en politiskt styrd serviceorganisation där invånarna är våra uppdragsgivare. Tillsammans hittar vi nya idéer och lösningar som bidrar till invånarnas livskvalitet, hållbarhet, hälsa, integration och minskat utanförskap.
Förvaltningen består av fem verksamhetsområden:
• Kulturskola, ungdomskultur, öppen ungdomsverksamhet och fritidsverksamhet
• Fritid, idrott, sport, simhall, ishall och föreningsverksamhet
• Scenkonst, film, teater, konst, musik, museum, bibliotek, kulturarv, finskt förvaltningsområde och minoritetsarbete
Sigtuna kulturskola är en kreativ mötesplats i kommunen och har cirka 30 lärare inom musik, dans, drama/teater och bild och form, som undervisar barn och unga i åldrarna 0 - 21 år. Utöver ordinarie ämnesundervisning genomför vi mycket utåtriktad verksamhet och öppen verksamhet samt samverkar med skolor genom bland annat kompanjonlärarskap, kulturpool och kulturklasser. Vi använder plattformen StudyAlong.
Vi vill vara en viktig plats för barn och unga och möta dem på deras villkor. Genom kulturskolan vill vi skapa goda förutsättningar för gemenskap, självkänsla och utveckling, och vi arbetar aktivt för att fortsätta vara relevant och aktuell i ett föränderligt samhälle. Kulturskolan är en del av kultur- och fritidsförvaltningen.
Just nu händer dessutom något stort i Valsta i Sigtuna kommun. Mitt på torget reser sig ett helt nytt kulturhus - Mimer. Huset är utformat för att både invånare och verksamheter ska kunna mötas och utvecklas på nya sätt. Bakom de stora fönsterpartierna växer ett dynamiskt innehåll fram. Här samlas bibliotek, mediastudio, skaparverkstad, scen, café, möteslokaler och samhällsservice under samma tak. Tillsammans ska verksamheterna bilda ett levande kulturhus som bidrar till ett tryggt och hållbart Valsta.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Anställningen har omfattningen 80%.
Vi söker dig som vill vara en del av Sigtuna kulturskola med fokus på att både stärka vår ordinarie undervisning i drama/teater samt samarbete med grundskolor och driva och utveckla öppen verksamhet i drama/teater. Kulturskolans öppna verksamhet syftar särskilt till att nå och skapa meningsfulla sammanhang för barn och unga som idag inte är en del av kulturskolans traditionella verksamhet.
Tjänsten innebär bl.a. att
Planera och utveckla undervisning i drama/teater med åk 8 och åk 9 som går i s.k. kulturklass och arbeta med övningar för att stärka elevernas självkänsla, samarbetsförmåga och mod att skapa och uttrycka sig i grupp.
Tillsammans med dans - och musiklärare skapa framträdanden och föreställningar med kulturklasserna.
Under höstterminen genomföra delar av den ordinarie ämnesundervisningen i teater för barn och unga samt samarbete med grundskolor som exempelvis s.k. kulturpool.
Driva och utveckla ämnet drama/teater för barn och unga på Kulturhuset Mimer.
Undervisa barn och unga i drama/teater inom framförallt öppen verksamhet. Även ordinarie ämnesundervisning i teater kan på sikt bli aktuellt.
Självständigt och tillsammans med kollegor planera och genomföra aktiviteter, elevuppträdanden, workshops, projekt och annan utåtriktad verksamhet för att synliggöra och bygga upp verksamheten i Kulturhuset Mimer.
Sköta visst administrativt arbete.
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till vardagar och eftermiddag/kvällarmen arbete på helger förekommer.Kvalifikationer
• Högskolepedagogisk utbildning i drama och/eller teater eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Erfarenheten av undervisning av barn och ungdomar i drama/teater.
• Erfarenhet av arbete med öppen verksamhet är meriterande.
• Erfarenhet av projektledning och samordning är meriterande.
Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
Du är nyfiken och initiativrik, tänker gärna i nya banor och har lätt för att hitta lösningar på problem.
Du är en person med god empatisk förmåga som har lätt för att skapa nya relationer och är bra på att skapa delaktighet och engagemang i din undervisning.
Som person är du strukturerad, planerar och driver ditt arbete från start till mål samt ser till att det du påbörjar blir slutfört.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336021". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
Sigtuna kulturskola, Kulturtorget 11 (visa karta
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195 35 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Kulturskolan Kontakt
Kulturskolechef
Beata Alving beata.alving@sigtuna.se +46859783137 Jobbnummer
9997375