Double-degree doktorand i kemi mot polymera elektrolyter för batterier
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
2025-11-06
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fiber och Polymervetenskap
Batterier är en viktig del i det globala arbetet att nå ett fossilfritt och hållbart samhälle.
Polymera fastfasbatterier, innefattandes energilagring med fasta elektrolyter, är ett forskningsområde på frammarsch. Detta doktorandprojektet rör just detta, experimentella studier av polymera elektrolyter i huvudsakligen fast fas, för tillämpningar i Li-baserade batterier. Syntes av polymerer, tillverkning av elektrolyter, konstruktion av prototypbatterier och testning av dessa ingår i projektet. Projektet innehåller också tillämpningar av en rad materialkaraktäriseringsmetoder (spektroskopi, strukturkaraktärisering) samt elektrokemisk karaktärisering av både elektrolyter och elektrokemiska celler. Projektet kommer att utföras inom ramarna för kompetenscentret Batteries Sweden, ett samverkande center som sammanför svenska universitet och industri, och kan därför utföras i viss utsträckning i samarbete med relevant industri. Vid sidan av forskningsprojektet, vilket skall resultera i en doktorsavhandling författad av doktoranden, innebär doktorandstudierna också kurser och eventuellt undervisning eller annan institutionstjänstgöring i viss utsträckning.
Detta doktorandprojekt kommer att utföras i samarbete med Uppsala Universitet, https://www.uu.se/institution/kemi-angstrom.
Forskarutbildningen kommer att utföras och examineras vid båda lärosätena. Anställningstiden fördelas mellan de båda lärosätena, där arbetet under år 1 och 3 bedrivs vid det ena lärosätet och under år 2 och 4 vid det andra. Den exakta fördelningen mellan lärosätena fastställs i samråd med den kandidat som erbjuds tjänsten.
Tjänsten annonseras ut på både Uppsala Universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Ansökan görs via rekryteringssystemet hos Uppsala Universitet.
Handledning: Karin Odelius och Mats Johansson vid KTH samt Daniel Brandell och Jonas Mindemark vid Uppsala Universitet föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagningen.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- avlagt godkända prov på kurser i för inriktningen relevanta områden motsvarande minst 90 högskolepoäng (hp) (varav minst 60 hp på avancerad nivå och minst 30 hp inom kemi, samt varav 15 högskolepoäng utgör självständigt) arbete eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/studies/phd/entry-requirements-for-doctoral-studies-1.520175.
Exempel på utbildning som kan ge behörighet är
- avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde kemi eller kemiteknik med en fördjupning inom relevant område
- avlagt annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildningen
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Utbildnings- eller forskningserfarenhet avseende polymerer och polymera material.
- Utbildnings- eller forskningserfarenhet av batterier, särskilt Li-baserade batterier.
- Generella erfarenheter av, och kunskaper om, materialkemi och elektrokemi.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorand examen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Publiceringsdatum2025-11-06
