Dote söker B2C säljare till insamlingsprojekt!
2026-04-23
Vill du vara en del av ett engagerat team och arbeta med något meningsfullt?
Just nu söker vi på Dote just dig som vill arbeta i ett socialt och målinriktat sammanhang, där du får möjligheten att utvecklas och bidra till något större i din vardag.

Om tjänsten
Ditt jobb kommer att bestå av att aktivt ringa och engagera människor med målet att skapa intresse, bygga relationer och nå uppsatta mål. Därför kommer telefonen att vara ditt främsta verktyg!
Du kommer att jobba i ett härligt team med fokus på just sammanhållning och vara en del av en kultur där vi stödjer och driver varandra till att nå våra mål. Jobbet är otroligt givande och du får vara med och göra skillnad, samtidigt som du inspirerar andra till att göra detsamma!
Vi tror att du:
Har en stark vilja att prestera på jobbet
Vill bidra till något meningsfullt
Är målmedveten
Är en riktig teamplayer
Gillar att sprida positiv energi i teamet
Vi erbjuder:
Säljutbildning
Garantilön enligt kollektivavtal
Grundlön + generös provision
Möjligheter till avancemang inom bolaget
En miljö präglad av entreprenörsanda och kreativitet
Toppfräscha lokaler 10 minuter ifrån T-centralen
Kontor med god stämning, roliga aktiviteter, tävlingar, AW och mycket mer!
Om Dote:
Sedan 2009 har vi vuxit från uppstickare till välrenommerad byrå. Genom långa samarbeten och ständig utveckling är vi tongivande i den svenska callcenterbranschen. Med en noga utarbetad strategi hjälper vi några av Sveriges starkaste varumärken att skapa tillväxt. Vi har i över ett decennium hjälpt några av Sveriges starkaste varumärken att överträffa högt uppsatta försäljningsmål. Med långa samarbeten har vi tillsammans utvecklat en effektiv och innovativ försäljning över telefon.
Vill du vara med på denna resa och blir en del av ett engagerat team?
Tveka då inte med att skicka din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: emilia.blomstedt@dote.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dote AB
(org.nr 556784-8162)
Gustavslundsvägen 12 (visa karta
)
167 51 BROMMA Kontakt
HR-Chef
Veronica Albanna Veronica.albanna@dote.se 073-525 09 31 Jobbnummer
