Dormsjöskolan söker behandlingspedagoger för tillsvidare
2025-08-20
Dormsjöskolan är ett hem för vård och boende (HVB) för pojkar mellan 7-23 år.
Vi finns i Södra Dalarna, strax norr om Hedemora och har en egen friskola. Här bor barn och ungdomar i fem vackert belägna hus, i närheten av en fin badsjö och spännande skogar. Här finns möjlighet till roliga aktiviteter och lugna stunder och vuxna att luta sig mot.
Målgrupp:
Pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt med social och emotionell problematik.
Vi har tillstånd för 28 barn/ungdomar och tillståndet omfattar placeringar med stöd av SoL, LVU och LSS.
Beskrivning av arbetsuppgifterna:
Grunden i vårt arbetssätt är att skapa en förutsägbarhet och rutiner i en strukturerad miljö, detta genom att ge dagen, veckan och året en tydlig återkommande struktur.
Vi kartlägger barn/ungdomens förmågor och svårigheter. Kartläggningen och vårdplanen ligger till grund för en genomförandeplan utifrån barn/ungdomens behov.
Arbetet innefattar främst behandlings och motivationsarbete för barn/ungdomen. Personlig omvårdnad är också förekommande arbetsuppgifter.
Syftet är att hjälpa barn/ungdomarna till ett självständigt liv med fungerande skolgång.
Behandlingsarbetet är individanpassat utifrån varje barn/ungdoms behov och förutsättningar.
Socialfärdighetsträning, illskekontroll, lågaffektivt bemötande, seriesamtal, sociala berättelser och visuellt bildstöd är några av de metoder som vi använder.
Vi söker dig som är kreativ och tycker om fysisk aktivitet, brinner för arbete med barn och ungdomar med särskilda behov och är bra på att skapa förtroendefulla och goda relationer.
Arbetet kräver att du är trygg, lösningsfokuserad, stresstålig och har ett stort tålamod.
Utbildning: Social/behandlingspedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig är önskvärt.
Vid eventuell anställning krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Rekrytering sker fortlöpande, märk din ansökan med tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
