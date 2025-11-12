Domstolsverket söker Produktförvaltare via Armabe Consulting AB
Armabe Consulting AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-11-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Armabe Consulting AB i Jönköping
, Göteborg
, Halmstad
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Domstolsverket söker Produktförvaltare - via Armabe Consulting AB
Plats: Jönköping (på plats, viss distans möjligt)
Omfattning: 100 %
Start: December 2025 (eller enligt överenskommelse)
Längd: Till 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning (7 × 6 månader)
Roll: Produktförvaltare (nivå 4)
Om uppdraget
Domstolsverket befinner sig mitt i en digitaliseringsresa för Sveriges Domstolars digitala arbetsmiljö med över 7 500 användare.
Vi söker en erfaren produktförvaltare som vill bli en nyckelperson i ett mindre team (fyra personer) som arbetar med centrala plattformar, samarbetslösningar och klientnära system.
Du kommer att bidra i förvaltning, utveckling, förbättringar och integrationsprojekt, samt stötta verksamheten med teknisk kompetens och 3:e linjens support.
Arbetsuppgifter
Delta i förvaltning och utveckling av centrala plattformar
Driva och dokumentera automatiserings- och integrationsinitiativ
Delta i implementering av nya lösningar och integrationer
Ge tekniskt expertstöd i pågående projekt
Dokumentera lösningar och delta i supportarbete
Kravprofil
Minst 9-12 års erfarenhet av system- eller produktförvaltning
Erfarenhet av integrationer och automatisering (PowerShell, API:er m.m.)
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Tillgänglig för arbete på plats i Jönköping
Personliga egenskaper: strukturerad, initiativtagande, samarbetsvillig och serviceinriktad
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation
Erfarenhet av ITIL / förvaltningsstyrning
Bakgrund inom utveckling, drift eller IT-säkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sveriges Domstolar Jobbnummer
9600984