Domstolsverket söker Produktförvaltare - via Armabe Consulting AB
Plats: Jönköping (på plats, viss distans möjligt)
Omfattning: 100 %
Start: December 2025 (eller enligt överenskommelse)
Längd: Till 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning (7 × 6 månader)
Roll: Produktförvaltare (nivå 4)
Om uppdraget
Domstolsverket befinner sig mitt i en digitaliseringsresa för Sveriges Domstolars digitala arbetsmiljö med över 7 500 användare.
Vi söker en erfaren produktförvaltare som vill bli en nyckelperson i ett mindre team (fyra personer) som arbetar med centrala plattformar, samarbetslösningar och klientnära system.
Du kommer att bidra i förvaltning, utveckling, förbättringar och integrationsprojekt, samt stötta verksamheten med teknisk kompetens och 3:e linjens support.
Arbetsuppgifter
Delta i förvaltning och utveckling av centrala plattformar

Driva och dokumentera automatiserings- och integrationsinitiativ

Delta i implementering av nya lösningar och integrationer

Ge tekniskt expertstöd i pågående projekt

Dokumentera lösningar och delta i supportarbete

Kravprofil
Minst 9-12 års erfarenhet av system- eller produktförvaltning

Erfarenhet av integrationer och automatisering (PowerShell, API:er m.m.)

Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)

Tillgänglig för arbete på plats i Jönköping

Personliga egenskaper: strukturerad, initiativtagande, samarbetsvillig och serviceinriktad

Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation

Erfarenhet av ITIL / förvaltningsstyrning

Bakgrund inom utveckling, drift eller IT-säkerhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: talent@armabeconsulting.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Armabe Consulting AB (org.nr 556986-0546)
553 16  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Sveriges Domstolar

Jobbnummer
9600984

