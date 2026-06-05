Domstolshandläggare vid Hovrätten för Nedre Norrland
Sveriges Domstolar, Hovrätten för Nedre Norrland / Juristjobb / Sundsvall Visa alla juristjobb i Sundsvall
2026-06-05
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Hovrätten för Nedre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de fem tingsrätterna i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.
Hovrätten är belägen i en vacker och kreativ miljö i centrala Sundsvall och har ungefär 55 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet som är gemensam med Kammarrätten i Sundsvall. Den dömande avdelningen leds av en lagman. Vid avdelningen finns också tre vice ordförande, tio hovrättsråd, cirka sex tf. assessorer, åtta fiskaler, nio domstols-handläggare och två registratorer.
I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall.
1 plats(er).
Som domstolshandläggare utgör du en central roll i domstolens dagliga arbete. Tillsammans med ett engagerat team av handläggare, registratorer och domare bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet – perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare kommer du att:
handlägga mål och ärenden tillsammans med domare
ta emot och registrera handlingar
planera rättegångsdagar och kalla till förhandlingar
hantera skriftväxling och bevaka frister
expediera domar och beslut
ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet
Om dig
I rollen som domstolshandläggare kan oväntade situationer uppstå vilket innebär att du behöver vara stabil, noggrann och ha ett flexibelt förhållningssätt. Du kan med kort framförhållning behöva prioritera om dina arbetsuppgifter samtidigt som du har förmåga att lära dig nya arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är ansvarsfull, serviceinriktad och lösningsorienterad och mån om att hanteringen med våra mål går rätt till. Din digitala kompentens är god och du arbetar effektivt med olika system och digitala verktyg. Du har utmärkt arbetsförmåga och bidrar aktivt med din kompentens till hovrättens gemensamma mål och arbete.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
slutförd och godkänd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis
erfarenhet av administrativt och serviceinriktat arbete och som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen
god datorvana och erfarenhet att arbeta i digitala system
goda språkkunskaper i svenska
Om du har erfarenhet de senaste två åren som domstolshandläggare med goda vitsord eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant kan detta ses som meriterande.
Praktisk information
Anställningen avser en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning. Tillträde den 1 september eller enligt överenskommelse.
Ansök snabbt och enkelt genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Du behöver inte skriva ett personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Vi ser fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 170 (visa karta
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851 03 SUNDSVALL Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Hovrätten för Nedre Norrland Kontakt
ST inom Sveriges Domstolar
Birgitta Lundahl birgitta.lundahl@dom.se 060-18 68 20 Jobbnummer
9950815