Domstolshandläggare till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
Sveriges Domstolar, Växjö tingsrätt / Juristjobb / Växjö Visa alla juristjobb i Växjö
2026-04-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Växjö tingsrätt i Växjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som domstolshandläggare rätt för dig! Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det. Vi söker nu en eller flera engagerade domstolshandläggare att förstärka vårt team på mark- och miljödomstolen.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som domstolshandläggare utgör du en central roll i domstolens dagliga arbete, där du ansvarar för den administrativa hanteringen av våra mål. Tillsammans med övriga yrkesgrupper på domstolen bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är omväxlande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare kommer du bland annat att:
Registrera nya mål och ta emot, diarieföra och arkivera handlingar
Kalla till förhandlingar och administrera resebokningar inför förhandlingsresor
Föra anteckningar och protokoll vid förhandlingar och syner, både i rättssal och ute i fält
Hantera skriftväxling, bevaka tidsfrister och pröva utlämnande av allmänna handlingar
Expediera domar och beslut samt utföra andra administrativa uppgifter
Då mark- och miljödomstolens domsområde sträcker sig från Östergötland till Skåne och Blekinge är arbetet förenat med en del resor med övernattning.
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som domstolshandläggare får du möjlighet att utveckla din organisatoriska och juridiska kompetens. Du erbjuds möjlighet till kompetensutveckling och att efter delegation utföra åtgärder självständigt. För den som vill växa inom Sveriges Domstolar finns personliga utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter. I rollen som domstolshandläggare är du noggrann, systematisk och lägger stor vikt vid att leverera uppgifter av hög kvalitet. Du har en stark förmåga att planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt, inte minst under perioder med hög arbetsbelastning. Du har ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att ta egna initiativ. Du har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och skaffa dig en helhetsförståelse för administrativa flöden. Du kan hantera stora mängder information för att sedan sålla ut det väsentliga av denna. Protokollföring i komplexa mål ställer krav på ett välutvecklat skriftspråk.
Med en mycket god kommunikativ förmåga och en förståelse för hur olika delar av verksamheten samverkar blir du en ovärderlig del av arbetsgruppen. Du bemöter människor professionellt och bygger goda relationer. Du är serviceinriktad, utvecklingsorienterad och trivs med ansvar, samtidigt som du bidrar till våra gemensamma mål. Du ser möjligheter i stället för att fokusera på problem och du tycker det är viktigt att vara prestigelös.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att bli aktuell för anställning krävs också att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Slutförd och godkänd gymnasieutbildning
Minst 1-2 års erfarenhet av administration under de senaste 3 åren, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet av serviceinriktat arbete
Mycket god vana av digitala verktyg och arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, talar och förstår engelska språket
Meriterande
Eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetet
Tidigare erfarenhet av arbete vid domstol, myndighet eller annan juridisk verksamhetOm företaget
Med våra drygt 100 anställda räknas Växjö tingsrätt till en av Sveriges större domstolar. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser där var och en är betydelsefull för att upprätthålla hög kvalitet i alla led. På tingsrätten pågår ett löpande arbete med organisationsfrågor och utveckling av arbetsformer. Tingsrätten betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet.
Domstolen har fyra dömande avdelningar, varav två på mark- och miljödomstolen. Här handläggs miljömål, fastighetsmål, mål enligt plan- och bygglagen samt va-mål. Målen har stor betydelse för samhällsutvecklingen och för enskilda människor i deras vardag.
Vi delar lokaler med Förvaltningsrätten i Växjö. Tillsammans planerar vi för flytt till en ny domstolsbyggnad under hösten 2026.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Tingsrättens medarbetare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling.
Några av våra förmåner är:
Friskvårdsbidrag 3500 kr
Flexibla arbetstider
Individuellt anpassad introduktion och kompetensutveckling
Kollektivavtalsbaserad statlig tjänstepension
Läs mer om våra övriga förmåner här.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders inledande provanställning. Tingsrätten tillämpar individuell lönesättning.
Vi vill att du i ditt personliga brev motiverar varför du har sökt tjänsten och på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet.
Det är av stor vikt att du fyller i samtliga fält i det digitala ansökningsverktyget och svarar på enkätfrågorna. Bifoga CV där du tydligt specificerar din arbetslivserfarenhet, vilka arbetsuppgifter du haft och anställningstider (ange år, månad och dag, till exempel från 2020-01-15 till 2020-05-31) samt omfattning i procent. Referenser mottages först efter en eventuell intervju.
Arbetsprover kan komma att användas som en del i urvalsarbetet. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TVX 2026/100".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 81 (visa karta
)
351 03 VÄXJÖ
Sveriges Domstolar, Växjö tingsrätt
Kommunikatör
Emelie Martinsson 0470-56 01 13
9850084