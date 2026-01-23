Domstolshandläggare till Göteborgs tingsrätt
Sveriges Domstolar, Göteborgs tingsrätt / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Göteborgs tingsrätt i Göteborg
Göteborgs tingsrätt är en av Sveriges största tingsrätter med ca 250 medarbetare. På tingsrätten finns sex dömande målavdelningar och en administrativ avdelning. Vårt uppdrag är att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet. Arbetet hos oss är betydelsefullt och fyller en av samhällets viktigaste funktioner.
Tingsrätten finns i moderna lokaler vid Ullevi i centrala Göteborg och är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. På domstolen pågår ständigt ett arbete med att utveckla verksamheten.
Tingsrätten betonar vikten av ett gott medarbetarskap som utgår från fyra förhållningssätt: engagemang, ansvar, laganda och nytänkande. Genom dessa förhållningssätt skapas en gemensam syn på tingsrättens uppdrag och arbetsplatsen präglas av professionalitet, trivsel och sammanhållning.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en viktig verksamhet. Du kommer att ansvara för att sköta den administrativa handläggningen i samtliga typer av mål som tingsrätten hanterar, från det att de kommer in fram tills de är avgjorda och avgörandena har vunnit laga kraft. I rollen som domstolshandläggare hanterar du flera olika mål och ärenden parallellt, ofta görs detta i ett högt tempo på grund av de tidsfrister som finns.
Domstolhandläggarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• handlägga olika måltyper som brottmål, tvistemål och ärenden utifrån delegation
• planera och kalla till förhandlingar
• ta emot inkommande handlingar och ta beslut om fortsatt åtgärd
• skriftväxling, bevaka frister och expediera domar
• daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och mailKvalifikationer
Vi vill att du som söker har minst 3-årig gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har en paralegalutbildning.
Erfarenhet av handläggningsarbete i offentlig verksamhet, som också inkluderar självständigt beslutsfattande och arbete i team, är meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbete som handläggare i domstol är det särskilt meriterande.
Rollen som domstolshandläggare ställer krav på att du är van och väl förtrogen vid att arbeta med IT-stöd. Du behärskar det svenska språket mycket väl i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Som handläggare kommer du ha många kontakter som innefattar såväl kollegor inom domstolen som till allmänheten och andra myndigheter. Handläggarrollen ställer krav på att du har en mycket god samarbetsförmåga och kan leverera lösningar tillsammans med dina kollegor.
Det är viktigt att du självständigt kan organisera ditt arbete och prioritera bland dina arbetsuppgifter, då arbetsbelastningen under perioder är hög. Du har ett strukturerat arbetssätt, är resultatorienterad och har en mycket hög ansvarskänsla. Det är också viktigt att du vid ett högt tempo kan växla mellan flera olika arbetsuppgifter.
Då du är med och verkar för att mål och ärenden avgörs på ett effektivt och rättssäkert sätt krävs att du har ett mycket gott omdöme. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
För att få anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Anställningsvillkor
Det är aktuellt med en eller flera tjänster. Tjänsterna är en eller flera tillsvidareanställningar och/eller tidsbegränsade anställningar. Samtliga tjänster är på heltid. Eventuella tillsvidareanställningar inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Göteborgs tingsrätt Kontakt
HR-specialist
Michael Stümer 031-7436279 Jobbnummer
9700307