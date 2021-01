Domstolshandläggare till Förvaltningsrätten i Stockholm - Sveriges Domstolar - Administratörsjobb i Stockholm

Sveriges Domstolar / Administratörsjobb / Stockholm2021-01-22Förvaltningsrätten i Stockholm är en modern och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning, som i stor utsträckning sker digitalt.Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol och en av landets fyra migrationsdomstolar. Vi är omkring 500 medarbetare och våra största måltyper är migrationsmål, biståndsmål, socialförsäkringsmål, skattemål och mål om offentlig upphandling.Här kan du, tillsammans med engagerade kollegor med många kompetenser och bakgrunder, utvecklas och utmanas i ditt arbete.Här gör du skillnad varje dag!ArbetsbeskrivningFörvaltningsrätten inrättar under 2021 ett samlat målkansli som inrymmer avdelningskanslier, registratur och arkiv.Målkanslichefen har det övergripande ansvaret för verksamheten på målkansliet och personalansvar för två biträdande målkanslichefer. På målkansliet tjänstgör även bland annat handläggarchefer, arkivarier och domstols­handläggare.Som domstolshandläggare på målkansliet har du den viktiga uppgiften att sköta den administrativa handläggningen i målen från det att de kommer in tills de är avgjorda och avgörandena har vunnit laga kraft. I dina arbetsuppgifter ingår t.ex. att ta emot och registrera nya mål och handlingar, skicka förelägganden och andra handlingar till parterna, kalla till förhandlingar och expediera domar. Som domstolshandläggare kommer du att arbeta med många arbetsuppgifter parallellt och ibland med korta tidsfrister. Du kommer att ge service både internt och externt. Vi arbetar aktivt för att ha en digital målhantering och i ett övrigt digitalt arbetssätt.2021-01-22För att bli aktuell för den här tjänsten krävs det att du har gymnasieutbildning och uttrycker dig väl i tal och skrift.Domstolshandläggarna har en mycket betydelsefull roll för att domstolen ska kunna genomföra sin viktiga samhällsuppgift. För att prestera väl behöver du därför vara resultatorienterad och visa gott omdöme. Du sätter högsta prioritet på att utföra arbetet på ett strukturerat och noggrant sätt.Arbetsuppgifterna som domstolshandläggare kan vara mycket varierande och kräva snabb hantering. Det ställer krav på att du kan arbeta i ett högt tempo och kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Du behöver vara ansvarstagande och professionell även under press och ha förmåga att se helheten.I och med den ökande digitaliseringen sker det kontinuerligt förändringar i domstolshandläggarnas arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att du kan förändra ditt beteende och anpassa dig efter förändrade förutsättningar.I rollen som domstolshandläggare arbetar du i team och har många kontaktytor. Det är därför viktigt att du trivs med att samarbeta samt att du förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt.Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och kommer därför att ha testning som en del i rekryteringsprocessen.AnställningDet kan bli aktuellt med ytterligare tjänster.Provanställning kommer att tillämpas.I samband med att ansökan skickas in så bjuds du in till att genomföra tester. För att vara aktuell i denna rekryteringsprocess ska du genomföra testerna senast den 5 februari 2021.Läs mer om Förvaltningsrätten i Stockholm: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/ Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Provanställning t.o.m.Månadslön, individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-02-04Sveriges Domstolar5537390