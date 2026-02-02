Domstolshandläggare till enheten för registratur och arkiv
Malmö tingsrätt är en av landets största tingsrätter med omkring 170 anställda. Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället.
Malmö tingsrätts kärnverksamhet är organiserad i fyra målavdelningar - tre avdelningar som handlägger brottmål och tvistemål, samt en renodlad brottmålsavdelning. Tingsrätten har även en administrativ avdelning där enheten för registratur och arkiv ingår.
Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats för våra engagerade, ansvarstagande och delaktiga medarbetare, och finns dessutom i trevliga moderna lokaler i centrala Malmö.
Nu söker vi minst två domstolshandläggare till vår enhet för registratur och arkiv. En av anställningarna är ett årslångt vikariat på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning. Den andra är en tillsvidareanställning. Vid tillsvidareanställningar tillämpar tingsrätten sex månaders provanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Arbetet innebär
Enheten för registratur och arkiv ansvarar för flera viktiga funktioner på domstolen. Här registreras och arkiveras alla tingsrättens mål. Utöver detta ger vi service till allmänheten genom att bemanna tingsrättens reception samt lämna ut allmänna handlingar. Enheten bokar också ut samtliga tingsrättens häktningsförhandlingar.Målsättningen för enheten är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för tingsrätten att rättssäkert och effektivt hantera och avgöra mål och ärenden samt bidra till allmänhetens förtroende för domstolen. Som domstolshandläggare är du en del av tingsrättens administrativa nav och arbetsuppgifterna kan spänna över samtliga enhetens arbetsområden.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens eller annan motsvarande utbildning. Relevant eftergymnasial utbildning är meriterande. Du har viss aktuell erfarenhet från arbete med administration eller service. Är denna erfarenhet från offentlig sektor är det meriterande. God datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är ett krav.Som person är du entusiastisk, positiv och har en förmåga att anpassa dig efter vad situationen kräver. Du ser helheter och prioriterar utifrån övergripande strategier. Eftersom arbetet stundtals utförs i ett högt tempo är det viktigt att du kan arbeta effektivt mot deadlines utan att göra avkall på kvaliteten. Vidare har du en förmåga att dela med dig av information och bidra till förtroendefullt samarbete, och i samverkan utveckla dina och andras idéer.För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda kravgällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att dustår upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styrSveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
