Domstolshandläggare till allmänna domstolen vid Växjö tingsrätt
2026-03-23
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som domstolshandläggare på Växjö tingsrätt rätt för dig! Här får du arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter tillsammans med kunniga och drivna kollegor. Vi erbjuder dig ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete i en omväxlande arbetsmiljö. Hos oss arbetar du varje dag för allas rätt att få sin sak prövad i en rättssäker och opartisk domstol.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som domstolshandläggare på Växjö tingsrätt spelar du en central roll i domstolens dagliga arbete. Tillsammans med ett engagerat team av handläggare, domare och notarier bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga ansvarsområden
Som domstolshandläggare kommer du att:
• Handlägga mål och ärenden tillsammans med domare och notarier
• Ta emot och registrera handlingar
• Planera rättegångsdagar och kalla till förhandlingar
• Föra anteckningar och protokoll vid rättegångar
• Hantera skriftväxling och pröva utlämnande av allmänna handlingar
• Expediera domar och beslut samt utföra andra administrativa uppgifter
• Ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet
Arbete på helger kan förekomma i samband med tingsrättens helgberedskap.
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som domstolshandläggare får du möjlighet att utveckla din organisatoriska och juridiska kompetens. Du erbjuds möjlighet till kompetensutveckling och att efter delegation utföra åtgärder självständigt. För den som vill växa inom Sveriges Domstolar finns också personliga utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter tillsammans med kompetenta och drivna kollegor. I rollen som domstolshandläggare är du noggrann, självständig och lägger stor vikt vid att leverera uppgifter av hög kvalitet. Du blir en del av en arbetsgrupp där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål, vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga. Med en mycket god kommunikativ förmåga och en förståelse för hur olika delar av verksamheten samverkar, blir du en ovärderlig del av arbetsgruppen.
Du är flexibel, utvecklingsorienterad och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Du kan hantera stora mängder information för att sedan sålla ut det väsentliga av denna. Målhanteringen håller stundtals ett högt tempo. Under perioder med hög arbetsbelastning är din förmåga att prioritera och planera ditt arbete extra viktig, liksom din förmåga att ta egna initiativ inom ramen för ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att bli aktuell för anställning krävs också att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
• Slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• Minst 1-2 års erfarenhet av administration under de senaste tre åren, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Erfarenhet av serviceinriktat arbete
• Mycket god vana av digitala verktyg och arbetssätt, inklusive Microsoft Office
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, talar och förstår engelska språket
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetet, till exempel paralegalutbildning eller annan juridisk handläggarutbildning
• Tidigare erfarenhet av arbete vid domstol, myndighet eller annan juridisk verksamhet
Med våra drygt 100 anställda räknas Växjö tingsrätt till en av Sveriges större domstolar. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser där var och en är betydelsefull för att upprätthålla hög kvalitet i alla led. På tingsrätten pågår ett löpande arbete med organisationsfrågor och utveckling av arbetsformer. Tingsrätten betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet.
Domstolen har fyra dömande avdelningar, två på allmänna domstolen och två på mark- och miljödomstolen. Allmänna domstolen handlägger brottmål, familjemål, tvistemål och ärenden.
Vi delar lokaler med Förvaltningsrätten i Växjö. Tillsammans planerar vi för flytt till en ny domstolsbyggnad under hösten 2026.
Om arbetsgruppen
På allmänna domstolen är vi cirka 20 domstolshandläggare som arbetar tillsammans på målkansli och registratur. Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete och öppenhet. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Tingsrättens medarbetare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling.
Några av våra förmåner är:
• Friskvårdsbidrag 3500 kr
• Flexibla arbetstider
• Individuellt anpassad kompetensutveckling
• Kollektivavtalsbaserad statlig tjänstepension
Läs mer om våra övriga förmåner här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/).
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders inledande provanställning. Tingsrätten tillämpar individuell lönesättning.
Vi vill att du i ditt personliga brev motiverar varför du har sökt tjänsten som domstolshandläggare och på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet.
Det är av stor vikt att du fyller i samtliga fält i det digitala ansökningsverktyget och svarar på enkätfrågorna. Bifoga CV där du tydligt specificerar din arbetslivserfarenhet, vilka arbetsuppgifter du haft och anställningstider (ange år, månad och dag, till exempel från 2020-01-15 till 2020-05-31) samt omfattning i procent. Referenser mottages först efter en eventuell intervju.
Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del i urvalsarbetet. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TVX 2026/78".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Växjö tingsrätt
Kommunikatör
Emelie Martinsson 0470-56 01 13
