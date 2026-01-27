Domstolshandläggare, sommaranställning till Förvaltningsrätten i Göteborg
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Göteborg / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Göteborg i Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 280 medarbetare. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar.
Domstolen har för närvarande sex dömande avdelningar som var och en har en huvudinriktning mot något av de stora rättsområdena - skatterätt eller socialförsäkringsrätt. Därutöver arbetar alla dömande avdelningar med migrationsmål. Domstolen har en administrativ avdelning som består av målkanslienheterna, enheten för registratur och arkiv, enheten för administrativt kansli samt enheten för IT, säkerhet och service.
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Hos oss på förvaltningsrätten kan du som domstolshandläggare arbeta på domstolens målkansli, registratur, arkiv eller administrativa kansliet. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken funktion du arbetar på och det är verksamhetens behov som styr din placering. Arbetsuppgifterna är omväxlande och självständiga och du utför dem under eget ansvar tillsammans med dina kollegor.
Målkansli
På målkansliet arbetar du med post- och e-posthantering, skriftväxling i målen, att kalla parter till förhandlingar samt expediering av domar och beslut.
Registratur
På registraturen arbetar du med post- och e-posthantering, inkorgsgranskning och registrering av inkomna mål samt inledande kontroller av dessa.
Arkiv
På arkivet handlägger du akter i avgjorda mål, såsom bevakning och registrering av delgivning, överklaganden och laga kraft. I arbetet ingår även sortering, arkivering och gallring av handlingar samt beställningar av allmänna handlingar. Alla funktioner har också mycket kontakt med allmänhet och parter liksom internt samarbete med domstolens olika avdelningar.
Administrativa kansliet
På det administrativa kansliet arbetar du med nämndemannahantering. I arbetet ingår bland annat den dagliga kontakten med nämndemännen, hantering av återbud och ersättare, ersättningsfrågor, schemaläggning, information till nämndemännen och entlediganden.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
•
Pågående, alternativt nyligen avslutade studier inom juridik- eller paralegalprogrammet, alternativt inom offentlig förvaltning eller annan liknande utbildning
•
Erfarenhet av administrativt arbete genom relevant praktikplats i pågående utbildning eller genom tidigare anställningar
•
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Vi ser det som meritande om du utöver ovanstående kvalifikationer har:
•
Erfarenhet av arbete eller praktik på förvaltningsdomstolDina personliga egenskaper
Som domstolshandläggare behöver du ha lätt för att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du självständigt ansvarar för dina egna arbetsuppgifter. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och kan möta förändringar i både arbetsuppgifter och arbetstempo. Du besitter en hög känsla för service, samtidigt som du är strukturerad och värdesätter noggrannhet i ditt arbete. Det är viktigt att du har gott omdöme och är mån om att hanteringen av våra mål går rätt till.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
• Detta är en tidsbegränsad anställning på heltid under juni-augusti.
• Antal tjänster: en eller flera.
• Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.Så ansöker du
Bifoga ditt CV och examensbevis för avslutade studier alternativt studieintyg för pågående studier. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FGO 2026/65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Göteborg Kontakt
HR-specialist
Hanna Gustafsson hanna.m.gustafsson@dom.se 0701832499 Jobbnummer
9705974