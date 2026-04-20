Domstolshandläggare sökes till Västmanlands tingsrätt, en eller flera
2026-04-20
Västmanlands tingsrätt är en öppen och modern domstol i centrala Västerås. Här arbetar drygt 100 medarbetare och vi är en av de större tingsrätterna i Sverige. Domstolen tar varje år emot ett stort antal brottmål, tvistemål, ansökningar om äktenskapsskillnader, konkurser och domstolsärenden.
Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
2 plats(er).
Nu ska vi bli flera, vi utökar handläggarstyrkan!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som Domstolshandläggare vid Västmanlands tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som domstolshandläggare utgör du en central roll i domstolens dagliga arbete. Tillsammans med ett engagerat team av handläggare, domare och notarier bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare kommer du att:
Handlägga mål och ärenden tillsammans med domare och notarier.
Planera rättegångsdagar och kalla till förhandlingar.
Hantera skriftväxling och pröva utlämnande av allmänna handlingar.
Expediera domar och beslut samt utför andra administrativa uppgifter.
Ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet.
Viss registrering och arkivering av handlingar kan förekomma.
Föra anteckningar och protokoll vid rättegångar kan förekomma
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som domstolshandläggare får du möjlighet att utveckla din organisatoriska och juridiska kompetens. För den som vill växa inom Sveriges Domstolar finns personliga utvecklingsmöjligheter, både i form av interna utbildningar samt specialisering inom administrativa roller.
Om dig
I rollen som domstolshandläggare är du noggrann, självständig och levererar uppgifter av hög kvalité. Du har en stark förmåga att planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet gör att du bemöter människor professionellt och bygger goda relationer. Du är lösningsorienterad, självständig och trivs med ansvar, samtidigt som du bidrar till arbetsgruppens gemensamma mål.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer
Slutförd och godkänd gymnasieutbildning
Mycket goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Eftergymnasial utbildning som exempelvis Paralegalutbildning eller annan för jobbet relevant utbildning kan vara meriterande
Tidigare relevant erfarenhet av arbete vid domstol kan vara meriterande

Om företaget
Västmanlands tingsrätt är en domstol som värnar om ett bra arbetsklimat och kompetenta medarbetare. Vi är idag drygt 100 anställda. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser där var och en är betydelsefull för att upprätthålla hög kvalitet i alla led.
Om arbetsgruppen
Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete, öppenhet och innovation. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Läs om våra förmåner här.
Praktisk information
För att vi ska kunna bedöma din ansökan så ber vi dig att göra följande:
beskriv varför du söker anställningen som domstolshandläggare hos oss och beskriv på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet i ditt personliga brev.
bifoga ditt CV.
bifoga underlag som styrker att du fullgjort gymnasiet och eventuellt eftergymnasial utbildning (slutbetyg eller examensbevis) eller annan dokumentation som styrker examen.
att ange löneanspråk är obligatoriskt.
Referenser kommer att efterfrågas vid eventuell intervju.
Anställningen avser en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
I denna rekryteringsprocess kan det bli aktuellt med rekryteringstester.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Antal lediga befattningar: två
Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TVL 2026/57:24".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Sveriges Domstolar
721 04 VÄSTERÅS

Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Västmanlands tingsrätt

Kontakt
ST-ombud
Josefine Lindgren 021-31 04 83
