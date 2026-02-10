Domstolshandläggare, en eller flera
Borås tingsrätt söker nu en eller flera domstolshandläggare. Är du intresserad av att handlägga mål och ärenden? Har du en utpräglad känsla för service och ett flexibelt förhållningssätt? Sätter du dessutom värde på att aktivt bidra till utveckling av verksamheten? Då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som domstolhandläggare kommer du att arbeta med att bereda och handlägga olika typer av mål och ärenden. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att ta emot och registrera inkommande handlingar, kalla berörda parter till förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt expediera desamma. I arbetet ingår också ekonomiadministration såsom granskning inför utbetalningar, fakturahantering, administration kring våra nämndemän, resebeställningar samt att ta emot besökare och svara på frågor i vår reception.
Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och självständiga och du utför dem under eget ansvar. Du kommer i ditt arbete dagligen att ha såväl interna som externa kontakter, såsom med myndigheter, nämndemän, parter och ombud samt media och allmänhet.
Vi lägger stor vikt vid att arbetet som domstolshandläggare på ett flexibelt sätt ska gå att förena med familje- och boendesituation genom exempelvis möjligheter att i viss utsträckning arbeta på distans.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning. Ytterligare utbildning inom ett för tjänsten relevant område, exempelvis företagsekonomi, paralegal eller offentlig verksamhet, kan ses som en fördel. Tidigare erfarenhet av liknande arbete på domstol, receptionsarbete, ekonomiarbete samt kunskap om domstolarnas målhanteringssystem kan komma att vara meriterande.
Du är ansvarstagande och har ett stort engagemang i ditt arbete, du sätter värde på att aktivt bidra till utveckling av verksamheten och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vidare är du noggrann och flexibel samt har en utpräglad känsla för service och kvalitet även under stressigare perioder. Du är en van datoranvändare och har en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Borås tingsrätt
Vi bedriver numera vår verksamhet i ett helt nytt tingshus. I början av sommaren 2025 flyttade vi in i helt nya, ändamålsenliga lokaler som är anpassade till vår verksamhet.
Tingsrätten är en öppen och modern arbetsplats med skickliga och engagerade medarbetare. Tingsrätten arbetar kontinuerligt med kvaliteten i verksamheten med målsättningen att den ska kännetecknas av hög professionell kvalitet, effektivitet, gott bemötande och god service. Samtliga medarbetare är engagerade i kvalitetsarbetet. Tingsrätten har ett digitaliserat arbetssätt i alla mål och ärenden.
Tingsrätten har ett femtiotal anställda; domare, notarier, beredningsjurist, domstolshandläggare samt expeditionsvakter. Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. För mer information om Borås tingsrätt kan du besöka https://www.domstol.se/boras-tingsratt
Övriga upplysningar
Ansökan sker via vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit. Där kan du ladda upp din skriftliga ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som du vill hänvisa till.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
