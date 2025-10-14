Domstolshandläggare, en eller flera
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Halmstads tingsrätt består av medarbete med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Halmstads tingsrätt handlägger brottmål, tvistemål, ärenden och konkurser. Tillsammans är vi cirka 40 medarbetare som är fördelade på fyra enheter, domarenheten, beredningsenheten, målenheten och administrativa enheten. Vi finns i lokaler i centrala Halmstad med utsikt över Nissan. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med både intern och extern utbildning.
Som domstolshandläggare erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en viktig verksamhet. Du kommer att ansvara för att sköta den administrativa beredningen och handläggningen i samtliga typer av mål och ärenden som tingsrätten hanterar.
Dagligen förekommer kontakter med parter, ombud, myndigheter och allmänhet. Dina arbetsuppgifter kan bestå av att förbereda och planera för rättegångar, sköta skriftväxling, bevaka frister, ta emot och registrera uppgifter i mål och ärenden, protokollförare vid förhandlingar, expediera domar samt gallra handlingar. Du kommer även att, efter beslut om delegation, utföra åtgärder självständigt som t.ex. förordna offentlig försvarare.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen (universitets- eller högskoleutbildning) alternativt annan utbildning, såsom paralegalutbildning, i kombination med erfarenhet som vi bedömer relevant
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet från administrativa arbetsuppgifter eller liknande från offentlig förvaltning
• Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• En utpräglad känsla för service och kvalitet
• Goda IT-kunskaper
Du har personliga egenskaper som innebär att du självständigt kan organisera ditt arbete och prioritera bland arbetsuppgifter. Du är noggrann, systematisk och har en mycket hög ansvarskänsla, även under perioder då vi har en hög arbetsbelastning.
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar med din kompetens till arbetsplatsens gemensamma arbete för verksamhetsutveckling och fortbildning.
Du agerar förtroendeingivande i mötet med allmänhet och professionella aktörer. Tingsrätten betonar även vikten av ett god medarbetarskap och lägger stor vikt vid laganda och nytänkande.
För att bli aktuellt för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att arbeta hos oss ska du dela den statliga värdegrunden.
Vi sätter värde på de kvaliteter som etniskt och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
För att säkerhetsställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakter med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Tingsrätten tillämpar individuell lönesättning och sex månaders provanställning. Ange därför löneanspråk i ansökan. Ersättning
