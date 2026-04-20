Domstolsassistent sökes till Västmanlands tingsrätt, en eller flera
Västmanlands tingsrätt är en öppen och modern domstol i centrala Västerås. Här arbetar drygt 100 medarbetare och vi är en av de större tingsrätterna i Sverige. Domstolen tar varje år emot ett stort antal brottmål, tvistemål, ansökningar om äktenskapsskillnader, konkurser och domstolsärenden.
Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
2 plats(er).
Nu ska vi bli flera!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som domstolsassistent vid Västmanlands tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att hantera inkomna beställningar av allmänna handlingar (inkl. sekretessprövade handlingar). Men det kan också ingå att tillsammans med vår registratur, vårt arkiv och våra domstolshandläggare bland annat hantera fysisk och digital post, registrera inkommande uppgifter i målen, sköta enklare skriftväxling, bevaka frister och hantera vissa arkivsysslor.
Som domstolsassistent utgör du en central roll i domstolens dagliga arbete. Tillsammans med ett engagerat team bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Som domstolsassistent har du den viktiga uppgiften att bidra till den administrativa handläggningen i målen från det att de kommer in till att de är avgjorda. Du kommer att ge service både internt och externt.
Som domstolsassistent kan du också ha kontakt med parter och allmänhet, både via telefon och i skrift.
Arbetsuppgifterna är självständiga och du utför dem under eget ansvar men också tillsammans med dina kollegor.
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som domstolsassistent får du möjlighet att utveckla din organisatoriska och juridiska kompetens. För den som vill växa inom Sveriges Domstolar finns personliga utvecklingsmöjligheter, både i form av interna utbildningar samt specialisering inom administrativa roller. Som en del av din utveckling kommer du under din första anställningstid varva praktiska arbetsuppgifter med teoretisk utbildning.
Om dig
I rollen som domstolsassistent är du noggrann, strukturerad, stresstålig och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete med bibehållet gott bemötande. Som person har du ett stort engagemang i ditt arbete, känner en stark laganda samt en vilja att bidra till en god arbetsmiljö. Att ha ett professionellt förhållningssätt är en självklarhet för dig. Du har lätt att samarbeta i grupp samt även att kunna arbeta självständigt. Vår målhantering är till stora delar digital och därför ser vi att du har en hög IT-mognad och vana av digitala arbetssätt.
For att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Västmanlands tingsrätt eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.
Slutförd och godkänd gymnasieutbildning eller annan utbildning med examen som vi bedömer likvärdig.
Mycket goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem samt stor vana i att parallellt arbeta i olika dataprogram och användarstöd.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetet, exempelvis Paralegalutbildning kan vara meriterande.
Tidigare arbetslivserfarenhet i närtid från domstol kan vara meriterande.
Tidigare arbetslivserfarenhet i närtid av att hantera utlämnande av handlingar kan vara meriterande.
Om arbetsgruppen
Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete, öppenhet och innovation. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Läs mer om våra förmåner här.
Praktisk information
För att vi ska kunna bedöma din ansökan så ber vi dig att göra följande:
beskriv varför du söker anställningen som domstolsassistent hos oss och beskriv på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet i ditt personliga brev.
bifoga ditt CV.
bifoga underlag som styrker att du fullgjort gymnasiet och eventuellt eftergymnasial utbildning (slutbetyg eller examensbevis) eller annan dokumentation som styrker examen.
att ange löneanspråk är obligatoriskt.
Referenser kommer att efterfrågas vid eventuell intervju.
Anställningen avser en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
I denna rekryteringsprocess kan det bli aktuellt med rekryteringstester.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Antal lediga befattningar: två
Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Så jobbar vi med rekrytering
Vi ser fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TVL 2026/36:24".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 40 (visa karta
)
721 04 VÄSTERÅS
Sveriges Domstolar, Västmanlands tingsrätt
ST-ombud
Josefine Lindgren 021-31 04 83
