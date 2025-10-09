Domkyrkokaplan sökes till Luleå domkyrkoförsamling
2025-10-09
Vår nuvarande domkyrkokaplan går i pension och vi söker därför en efterträdare som vill vara med och utveckla domkyrkans katedralfunktion samt fördjupa vårt gudstjänst- och församlingsliv.
Luleå domkyrkoförsamling består av cirka 70 helårsanställda medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som domkyrkokaplan har du ett samordnande ansvar för gudstjänstlivet och andra arrangemang i Luleå domkyrka. Du arbetar för att fördjupa och utveckla gudstjänsterna och är lyhörd för människors behov av riter och andlig vägledning.
I tjänsten ingår bland annat:
Planering och medverkan vid kyrkliga handlingar, präst- och diakonvigningar Ansvar för kyrkvärdar, sommarpersonal och volontärer Nära samarbete med domprost, biskop, kollegor och stiftskansli Tjänstgöring i hela församlingen
- Församlingen genomgår Regnbågsnyckeln och arbete med mångfald och inkludering ingår naturligt i domkyrkokaplanens arbete.
Vid domprostens frånvaro fungerar du som vikarierande kyrkoherde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är prästvigd inom Svenska kyrkan och har erfarenhet av ett mångsidigt församlingsarbete. Du har ett särskilt intresse för liturgi och gudstjänstutveckling, vilket är en central del av tjänsten. I rollen kommer du att aktivt bidra till att forma och utveckla gudstjänstlivet i Luleå domkyrkoförsamling.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda människor - både i arbetsgrupper och projekt - och att du är en god representant för domkyrkoförsamlingen.
Dina arbetsuppgifter innefattar även kyrkliga handlingar i församlingens olika kyrkor och kapell, samtal, själavård och andra pastorala uppgifter.
Vi söker dig som
- har mycket god samarbetsförmåga och är trygg i mötet med människor
- är kommunikativ och har god förmåga till teologisk reflektion kan prioritera och organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt
- har god administrativ förmåga och grundläggande IT-kunskaper har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- har kunskaper i andra språk - det är meriterande
Eftersom du vikarierar som kyrkoherde behöver du ha kompetens och vilja att ta personalansvar. Ditt arbetsrum finns i domkyrkan och du förväntas vara närvarande och tillgänglig för församlingsbor, medarbetare och kollegor.Anställningsvillkor
Vi tillämpar reglerad arbetstid. Främjande friskvård är centralt för Luleå domkyrkoförsamling och erbjuder dessutom alla våra anställda friskvårdsbidrag. Du är välkommen att skicka din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå domkyrkoförsamling
(org.nr 252004-3486) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hans Johansson hans.johansson@svenskakyrkan.se 0920-264839 Jobbnummer
9547896