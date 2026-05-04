Domänarkitekt med huvudinriktning Applikationsplattformar
2026-05-04
Vill du vara med och forma framtidens applikationsplattformar för Sveriges Riksbank i rollen som domänarkitekt?
VI ERBJUDER DIG
Hos oss får du verkligen kombinera teknisk fördjupning med samhällspåverkan. Du möter utmaningar och blir en viktig del i vår förändringsresa - från att utveckla AI och automatisera dataflöden till att bygga robusta IT-lösningar, förstärka cybersäkerhet och bygga framtidens betalningssystem. Här löser du komplexa problem och utvecklas i en prestigelös miljö som präglas av samarbete, nyfikenhet, lärande och mod.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som Domänarkitekt får du en avgörande och ledande roll i att driva den tekniska transformationen genom ändamålsenlig målarkitektur och etablerande av nästa generations lösningar med mål att förbättra Riksbankens förmågor. Du kommer agera domänarkitekt för Applikationsplattformar där du är med och driver förändringsarbete för att skapa Riksbankens framtida lösningar. Vid behov stödjer du eller kommer agera domänarkitekt för ett eller några andra verksamhetsområden.
På Riksbanken arbetar du i en modern containeriserad hybridmiljö som kombinerar on-premise och molntjänster. Vi använder infrastruktur som kod, Kubernetes, och CI/CD för att drifta och vidareutveckla våra plattformar för data, integration, DevOps och AI. Arbetssättet inom området bygger på en hög grad av decentralisering där plattformsteam skapar förutsättningar för tekniskt kompetenta team i olika delar av organisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda arbetet med att kontinuerligt vidareutveckla och implementera applikationsplattformsområdets målarkitektur
Arbeta nära användarna, utvecklingsteam och infrastruktur för att fortsätta utveckla applikationsplattformsområdet med hög grad av självhjälp och automation
Medverka i styrningen av relevanta verksamhetsområden
Översätta organisationens behov till fungerande lösningar och leda krav- och lösningsworkshoppar
Samverka internt med verksamhet, utvecklingsteam, förvaltningsorganisation och driftleverantör samt externt i relevanta forum med andra myndigheter och internationella organ
Säkerställa att IT strategi, styrande principer och riktlinjer för IT-arkitektur efterlevs och kontinuerligt utvecklas
Jobba på strategisk-, taktisk- och operativ nivå
Omvärldsbevaka inom området
DITT TEAM
Riksbanken består av nio avdelningar. Riksbankens IT-avdelning leds av en IT-chef/CIO och består av sex enheter som leds av varsin enhetschef. Du tillhör Enheten för Säkerhet och Arkitektur där du kommer arbeta nära andra domänarkitekter, lösningsarkitekter, informationsarkitekter och IT-säkerhetsarkitekter.
MER OM DIG
Du har förmåga till helhetssyn och genuint intresse för hur IT kan användas för att stödja verksamhetsbehov samt är van att arbeta med lösningsalternativ. Du har erfarenhet av att omsätta kunskap till praktisk tillämpning med fokus på framdrift, realisering, återanvändbarhet och kostnadseffektivitet.
Du har mångårig erfarenhet som lösningsarkitekt inom plattformstjänster som exempelvis integrationslösningar (api, event, fil), containertjänster (kubernetes) och utvecklarmiljöer (CI/CD, IaC) med både on-premise och moln som distributionsmodell
Har flera års erfarenhet av arkitekturarbete i agil kontext såväl som i traditionella förändringsprojekt
Kan bra svenska och engelska både i tal och skrift
Utbildning inom exempelvis datavetenskap, systemvetenskap alternativt annan relevant utbildning eller arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Meriterande
Erfarenhet av programmering
Erfarenhet av AI-plattformar
Erfarenhet av kravställning mot leverantörer
Erfarenhet av att jobba med en förvaltningsorganisation
Erfarenhet av att jobba i en myndighet
Certifiering som lösningsarkitekt, domänarkitekt, verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt eller motsvarande
Du är initiativtagande samt mål- och resultatinriktad. Du är positiv, drivande och strukturerad och bra på att lösa komplexa problem. Du är van att leda workshops, dokumentera och presentera. Du har en god samarbetsförmåga och trivs att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål. Du har också en mycket god kommunikationsförmåga. Du kan diskutera tekniska frågeställningar och lösningar både med tekniska specialister och med personer utan teknisk kunskap.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
Placering: Huvudkontoret på Brunkebergstorg samt HK Klara Klarabergsgatan.
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/vi-erbjuder/.
Vi vill ha din ansökan med CV senast den 2026-05-25. Vi vill att du besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Riksbanken genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär kontroll av examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Britta Liljegren, rekryteringskonsult på 0707 711 811 eller britta.liljegren@csrecruitment.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb.
