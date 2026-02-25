Dollarstore söker en ekonomiassistent med fokus på leverantörsreskontra
2026-02-25
Vill du bli en del av ett framgångsrikt och expansivt bolag där du får arbeta brett inom leverantörsreskontra och bidra till stabila, effektiva och kvalitetssäkrade ekonomiflöden? Dollarstore söker nu en ekonomiassistent som vill ta en viktig roll i leverantörsprocessen och samtidigt vara med och utveckla arbetssätt och rutiner tillsammans med ett engagerat team. I denna roll får du möjlighet att arbeta i en dynamisk retailmiljö med stora transaktionsvolymer och högt tempo.
Placering: Kista
Om Dollarstore
Dollarstore är ett börsnoterat bolag som ingår i den finska koncernen Tokmanni Group, en av de ledande lågpriskedjorna i Norden. Med butiker från norr till söder erbjuder Dollarstore ett brett sortiment av produkter för hem, fritid och vardag. Företaget har en stark entreprenörsanda, affärsmässighet och ett tydligt kundfokus, och präglas av hög energi och ett nära samarbete mellan olika funktioner. Dollarstore strävar efter att göra shopping både prisvärd och rolig för sina kunder, med ett sortiment där alla ska kunna hitta något som passar just dem.
Om rollen
I rollen som ekonomiassistent kommer du primärt att arbeta med leverantörsreskontran och hantera stora flöden av leverantörsfakturor i affärssystemet IFS. Du ansvarar för leverantörsreskontran för två bolag, ett svenskt och ett danskt, där hantering av omkostnadsfakturor ingår som en naturlig del av arbetet. I rollen förekommer även samarbete med en extern part som hanterar vissa delar av leverantörsflödet. Du säkerställer korrekta betalningsflöden och bidrar aktivt till effektiva och kvalitetssäkrade processer samt är delaktig i utveckling och förbättring av arbetssätt, rutiner och system kopplade till leverantörsreskontran.
Du tillhör ett engagerat och härligt team om cirka sex personer som sitter i fina och trivsamma lokaler i Kista. Tillsammans bidrar ni till en stark teamkänsla och ett effektivt samarbete, där du arbetar nära dina kollegor inom ekonomiavdelningen och är en viktig del av ett välfungerande team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för leverantörsregister samt löpande registervård
Hantera leverantörsbetalningar och säkerställa korrekta betalningsflöden
Arbeta med kontering, periodisering och distribution av leverantörsfakturor för attest
Hantera stora volymer av leverantörsfakturor
Vara delaktig i utveckling och effektivisering av leverantörsreskontran och leverantörsmodulen
Bidra till utveckling av processer och rutiner
Hantera ekonomimail tillsammans med teamet
Kvalifikationer
Tidigare erfarenheter av självständigt arbete med leverantörsreskontra och ekonomiadministration
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom redovisning eller ekonomi
God förståelse för kontering, periodisering och betalningsflöden
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av arbete i miljöer med stora transaktionsvolymer är meriterande
Tidigare erfarenheter från retailbranschen är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande och som gärna tar eget initiativ. Du trivs i en roll med stora flöden och kan arbeta effektivt utan att kompromissa med kvaliteten. Vidare är du flexibel, lösningsorienterad och vill bidra till kontinuerliga förbättringar. Du uppskattar samarbete, har en god kommunikativ förmåga och trivs i en snabb och dynamisk miljö.Så ansöker du
Är du rätt person för denna roll? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JHEKASS3114.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jennifer Hietapakka vid funderingar (jennifer.hietapakka@vindex.se
, 0737-279 666).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vindex är en specialiserad rekryterings- och konsultverksamhet med fokus på ekonomifunktioner. Vi samarbetar med organisationer i olika storlekar och branscher och tillsätter nyckelroller såsom CFO:er, ekonomichefer, controllers, redovisningsekonomer och ekonomiassistenter. Genom vår expertis inom ekonomiområdet och vårt breda nätverk hjälper vi våra kunder att hitta rätt kompetens och våra kandidater att ta nästa steg i karriären. Är du intresserad av fler liknande uppdrag/tjänster? Kika in under fliken Lediga tjänster. Så ansöker du
