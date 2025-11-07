Dokumentationsspecialist till global kund i Uppsala
Är du noggrann, strukturerad och trivs i en roll där dokumentation, kvalitet och teknik möts? Vill du få möjlighet att arbeta i en internationell och högteknologisk miljö där ditt arbete spelar en central roll i framgången för projekt inom Life Science? Då kan detta vara rätt roll för dig! Vi söker nu för kunds räkning en engagerad dokumentationsspecialist för ett långsiktigt konsultuppdrag. Tjänsten är på heltid med beräknad start så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand under ett år, med goda möjligheter till förlängning för rätt person.
Under uppdraget kommer du bli anställd som en av Poolias mycket uppskattade konsulter. Vi genomför urval och intervjuer löpande. Varmt välkommen in med just din ansökan!
Vi söker nu en Dokumentationsspecialist till kundens avdelning Manufacturing Science and Technology (MSAT) i Uppsala - en roll för dig som vill vara med och säkerställa att avancerade utvecklings- och förändringsprojekt håller hög kvalitet, struktur och spårbarhet genom hela processen.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med både svenska och internationella kollegor, och resor till Stockholm och USA kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Rollen innebär att ge stöd och support till projektledarna i våra transferprojekt, framför allt inom dokumenthantering. Arbetet omfattar bland annat:
• Hantering av användaråtkomst i kundens dokumentationssystem (PLM-system/Magic).
• Genomförande och uppföljning av Magic document alignment-processen.
• Kartläggning och strukturering av dokument i kundens olika system, exempelvis Veeva och Magic.
• Uppdatering och underhåll av arbetsinstruktioner.
• Stöd till projektledarna i finansiell planering och uppföljning.
• Stöd i resursplanering och resursuppföljning.
• Assistera i det dagliga projektarbetet, till exempel vid daglig styrning, uppdatering av tidplaner och förberedelser inför möten.
• Utföra olika dokumentrelaterade uppgifter, som att skriva beslutsprotokoll eller bistå vid workshops.
Eftersom projektens behov kan variera över tid ser vi att man är flexibel och beredd att ta sig an nya eller förändrade administrativa uppgifter vid behov.
Vem är du?
För rollen som dokumentationsspecialist söker vi dig som trivs i en strukturerad och administrativ roll, men som också uppskattar det dynamiska i att arbeta i teknikdrivna projekt. Du är noggrann, ansvarstagande och gillar att skapa ordning i komplexa informationsflöden.Kvalifikationer
• Erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna inom projektorganisation
• Erfarenhet av dokumenthantering i system som Veeva, Magic eller PLM
• Erfarenhet av arbete inom Life Science eller annan reglerad verksamhet
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet och SharePoint
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av GMP-styrd miljö
• Teknisk eller naturvetenskaplig utbildningsbakgrund
• Erfarenhet av projektstöd inom teknik- eller R&D-organisation
För att lyckas i rollen trivs du med ordning och struktur, har ett öga för detaljer och kan se hur ditt arbete bidrar till projektets helhet. Du är analytisk och lösningsorienterad, samarbetar tydligt med andra och tar ansvar för dina uppgifter. Flexibilitet och förmåga att prioritera gör att du hanterar en varierad vardag med både administrativa och tekniska uppgifter på ett effektivt sätt.
Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.
Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
